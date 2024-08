- Ella acompañó a su padre a un centro de rehabilitación.

Colson Baker, más conocido como Machine Gun Kelly, recibió una "alerta extrema" de su hija de 15 años, Casie. "Cuando mi hija me dijo, 'Papá, puedo notar cuando estás bajo los efectos de algo', me impactó mucho", compartió en el podcast "Million Dollaz Worth Of Game".

Esto lo motivó a cambiar

"Tardé en darme cuenta del poder que las drogas tenían sobre mí, pero una vez que lo hice, supe que tenía que hacer un cambio", explicó.

Misión de un padre

"Como padre y como hombre, tengo la responsabilidad de romper este ciclo de adicción para mi hija. Quiero ser el tipo de padre que siempre esperé tener", expresó su motivación. La joven Casie nació en julio de 2009, fruto de la relación de Machine Gun Kelly con su ex pareja, Emma Cannon.

Este mes pasado, Machine Gun Kelly celebró un año completo de sobriedad, tema que discutió en el podcast "Dumb Blonde". Su actual pareja, Megan Fox (38), jugó un papel crucial en su recuperación. Ella le brindó apoyo durante los desafíos psicológicos que conllevan el síndrome de abstinencia de drogas.

Durante su estancia en rehabilitación, Machine Gun Kelly también reconoció la fuente de su ira. Los médicos le proporcionaron estrategias para gestionar sus emociones. Admitió su pasado consumo no solo de alcohol, sino también de pastillas y marihuana. En una entrevista de 2020 con "Interview", reveló su dependencia de Adderall, una droga estimulante.

Luchando contra el síndrome de abstinencia del alcohol

"Después de darme cuenta del impacto de mi abuso de sustancias en mi hija, tuve que enfrentar el desafío del síndrome de abstinencia del alcohol", reveló.

Manteniendo la sobriedad por su hija

"Mantener mi sobriedad no es solo evitar las drogas, sino también lidiar con los síntomas físicos y emocionales del síndrome de abstinencia del alcohol".

