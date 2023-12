Elena Rybakina gana el título individual femenino de Wimbledon, su primer Grand Slam y el primero para Kazajstán

Rybakina se impuso a la número 3 del mundo, Ons Jabeur, en tres sets, remontando un set en contra para ganar 3-6 6-2 6-2.

La jugadora de 23 años, que participaba en su primera final de un Grand Slam, comenzó lenta pero poco a poco encontró su ritmo y su potente saque para superar a Jabeur.

Rybakina, que nació en Rusia pero representa a Kazajistán desde 2018, fue la finalista femenina más joven en Wimbledon desde 2015, cuando Garbine Muguruza tenía 21 años.

Pero al final de un apasionante encuentro, Rybakina levantó en alto el Plato de Venus Rosewater al ser nombrada campeona de Wimbledon por primera vez.

En su entrevista posterior en la pista, la primera emoción de Rybakina fue de alivio.

"Estaba muy nerviosa antes del partido, durante el partido y estoy feliz de que haya terminado", dijo a Sue Barker en la Pista Central.

"Nunca había sentido algo así. Quiero dar las gracias al público por su apoyo, ha sido increíble estas dos semanas.

"Pero también quiero felicitar a Ons por su gran partido y por todo lo que ha conseguido. Creo que eres una inspiración para todos. Tienes un juego increíble. No tenemos a nadie así en la gira y es una alegría jugar contra ti. He corrido tanto que creo que ya no necesito hacer ejercicio".

Rybakina añadió: "Es cierto, no esperaba estar en la segunda semana de un Grand Slam en Wimbledon. Ser ganadora es simplemente increíble. No tengo palabras para decir lo feliz que estoy".

"Pero no estaría aquí sin mi equipo, por supuesto, así que quiero darles las gracias. Quiero dar las gracias a mi entrenador, a mis patrocinadores, a todos. Lo más importante son mis padres, por supuesto, no están aquí, así que lo siento mucho. Mi hermana está aquí y es la tercera vez que viene a la gira a verme, así que estoy contenta de que esté aquí. Sin mis padres seguro que no estaría aquí. Muchas gracias a todos".

Primeros pasos

Bastaron unos pocos juegos de la final para que se produjera la primera sorpresa. La gran servidora Rybakina, que sólo había cedido un set en todo el torneo antes de la final, fue doblegada por Jabeur en el tercer juego para adelantarse en el marcador.

En el siguiente juego al servicio de Rybakina, se vio obligada a salvar numerosos puntos de ruptura, mientras sus opciones de primer set parecían tambalearse, pero se las arregló para frenar a la enérgica Jabeur.

Unos juegos más tarde, tras mantener el saque, el tenaz juego de devolución de Jabeur y su magistral destreza abrieron tres puntos de set que le dieron la oportunidad de hacerse con la primera manga, y ella los aprovechó con ambas manos.

Sin embargo, Rybakina, que se había mostrado nerviosa en el primer set, comenzó con fuerza la segunda manga. Gracias a sus precisas devoluciones, rompió a la animada Jabeur en su primer juego de servicio para sorpresa de todos.

Tras adelantarse en el marcador, Rybakina estuvo a punto de ceder su ventaja poco después, al tener que rechazar varios puntos de ruptura antes de ponerse con dos juegos de ventaja en el set.

Y, bajo el cielo azul de Londres y un sol radiante, los siguientes juegos transcurrieron con muy poco entre las dos estrellas.

Ambas tuvieron que rechazar las oportunidades de rotura de sus rivales para mantener el servicio, mostrando las habilidades que habían hecho volar a sus oponentes en rondas anteriores.

Sin embargo, Rybakina volvió a romper a Jabeur, que se había mostrado muy sólida en el primer set, en el segundo, para tomar una ventaja de 4-1. Y con el set en juego, Rybakina rompió el saque de Jabeur.

Con el set en juego, Rybakina redescubrió su capacidad devastadora con el saque, después de haber pasado apuros al principio.

Tras una breve pausa para beber agua y calmar los nervios, el tenis continuó a un ritmo trepidante.

Rybakina rompió una vez más a la tunecina para marcar el ritmo inicial, con un intercambio de golpes entre ambas. Y en un apretado último set, la kazaja se hizo cada vez más fuerte y acabó adjudicándose su primer título de Grand Slam con otro contundente juego de servicio.

No sólo se convirtió en la primera jugadora de su país en ganar un título de Grand Slam, sino también en la campeona de Wimbledon más joven desde 2011.

Jabeur también quería inscribir su nombre en los libros de historia al convertirse en la primera jugadora árabe o africana en alcanzar un título de Grand Slam.

Cuando se le preguntó por su inspiración para las jóvenes jugadoras de su país, bromeó diciendo que "Elena me robó el título, ¡pero no pasa nada!".

"Me gusta mucho este torneo y me siento muy triste, pero intento inspirar a muchas generaciones de mi país. Espero que me escuchen".

Fuente: edition.cnn.com