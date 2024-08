- Elegante y negro con baja estatura

Tras el algo acortado glamour de Hollywood en el Festival de Cine de Venecia del año pasado debido a la huelga de actores, este año el evento vuelve a presumir de la presencia de celebridades de primera categoría. La actriz Nicole Kidman (57), conocida por su papel en la sensual drama "Babygirl", lo describe como su "proyecto más atrevido" hasta ahora. Llegó al Lido un viernes por la tarde (30 de agosto) y llamó la atención con un vestido midi de Bottega Veneta de lo más seductor.

La actriz australiana hizo su entrada en la conferencia de prensa del Gran Hotel Excelsior acompañada del director Halina Reijn (48) en barco. Llevaba un conjunto negro con mangas abullonadas que dejaba entrever sutiles insinuaciones, combinado con sandalias blancas de tiras y gafas de sol. Su pelo estaba peinado en una voluminosa cola de caballo y posó para fotos con su coprotagonista Antonio Banderas (64) antes de la conferencia. También hubo una sesión de fotos con todo el elenco antes de la misma.

Kidman expresa "nerviosismo" antes del estreno

En "Babygirl", Kidman interpreta a Romy, una mujer de negocios exitosa que mantiene una aventura con el joven asociado de su marido (Banderas) (Harris Dickinson, 28). Durante una interacción con "Vanity Fair", compartió sus reservas sobre ver la película en Venecia. "Hay una parte de mí que piensa, 'Esto estaba hecho para la gran pantalla y para ser compartido con un público'. No estoy segura de tener el valor para hacerlo".

Según los informes de "The Hollywood Reporter", en la conferencia de prensa, Kidman admitió: "Sin duda, me siento expuesta, vulnerable y asustada cada vez que la película se presenta al mundo. Pero trabajar en esta película con estas personas fue una experiencia íntima y sensible. Ahora mismo estoy un poco nerviosa, pero también estoy muy orgullosa de estar aquí en un festival como este".

El estreno de la película está previsto para el viernes por la noche en la Sala Grande de Venecia, con un lanzamiento en cines de EE. UU. programado para diciembre. El estreno en Alemania está previsto para el 16 de enero de 2025.

La 81.ª edición del festival de cine se celebra hasta el 7 de septiembre.

El personaje de la "bebé" de Kidman, Romy, probablemente llamará la atención durante el estreno en la Sala Grande. A pesar de sus nervios, Kidman compartió emocionada: "Tengo una bebé en la película y es feroz y audaz, como una verdadera estrella de Venecia".

