- Elecciones legislativas con una tasa de participación electoral del 44% al mediodía.

La participación en las elecciones estatales de Turingia parece estar alcanzando niveles similares a los de 2019. A mediodía, aproximadamente el 44,4% de los votantes elegibles había marcado sus boletas en las urnas, según el informe de la comisión electoral estatal. Sin embargo, estas cifras no incluyen votos por correo. En 2019, la participación fue ligeramente menor, con un 42,2%.

Este aumento en la participación sugiere un mayor interés en las elecciones estatales en comparación con las votaciones europeas y locales realizadas anteriormente en el año. La participación de los votantes fue significativamente menor en un 34,6% en la misma etapa de esas elecciones.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 6 PM. Hasta el mediodía, todos los candidatos principales de los partidos principales ya habían emitido sus votos, algunos acompañados de sus familias.

Incidentes en una урна electoral

No se informaron disturbios importantes en las urnas electorales a la oficina de la comisión electoral estatal. Sin embargo, se produjo una intervención policial en una urna electoral en Gera. Un hombre que llevaba una camiseta de AfD intentó votar por la mañana, según informó un representante de la policía. El gerente de la urna electoral luego pidió al hombre que se quitara la camiseta, ya que la campaña de partidos prohibidos estaba prohibida dentro de la urna electoral.

El hombre accedió, pero hizo una amenaza al salir de las instalaciones de la urna electoral. La policía presentó una denuncia y amonestó al individuo. La policía de Erfurt también está investigando algunos grafitis políticos ("Hoecke es un nazi") cerca de las urnas electorales durante la noche del sábado, sospechosos de ser un caso de vandalismo, según el portavoz.

Una sociedad dividida, desafíos previstos en la formación de la coalición

Las líneas claras dibujadas durante la campaña eran evidentes incluso un día antes de las elecciones en Erfurt. Aproximadamente 1.300 seguidores del AfD de Turingia, identificados como inequívocamente de extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, animaron al candidato de extrema derecha líder, Bjorn Hoecke. Mientras tanto, alrededor de 3.000 manifestantes se reunieron en el Domplatz para protestar contra la extrema derecha y mostrar una pancarta en favor de la inclusión.

La formación de una mayoría en el parlamento estatal después de las elecciones podría resultar ser un gran desafío. El AfD podría obtener aproximadamente el 30% de los votos, lo que lo colocaría como la fuerza más fuerte en el parlamento estatal. Sin embargo, ninguno de los partidos principales expresa su deseo de forjar una alianza con el AfD. Las últimas encuestas sitúan al CDU ligeramente por delante de "El Establecimiento de Sahra Wagenknecht" (BSW), que está disputando su primera elección estatal de Turingia.

Actualmente, un gobierno de minoría de rojo-rojo-verde gobierna Turingia. La Izquierda, con el ministro presidente Bodo Ramelow como candidato principal, ha experimentado una caída en el apoyo en comparación con las elecciones estatales anteriores, cayendo a alrededor del 14%. El SPD se prevé que apenas supere el umbral del 5%. Los Verdes y el FDP no se espera que superen el umbral del 5% y, por lo tanto, no tendrían representación en el parlamento estatal. Es importante recordar que las encuestas solo reflejan el sentimiento público en el momento de la encuesta y no garantizan el resultado de las elecciones.

En la formación de la coalición próxima, el AfD, con un estimado del 30% de los votos, puede representar un desafío debido a su controvertida postura, ya que ningún partido principal en el distrito electoral de Turingia está dispuesto a formar una alianza con ellos. Los votantes de Turingia están emitiendo sus votos en diferentes distritos electorales, cada uno jugando un papel crucial en la determinación del panorama político del estado.

Lea también: