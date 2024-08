Elecciones en Estados Unidos: Kennedy suspende temporalmente su campaña y mantiene conversaciones con Trump

He llegado a la conclusión de que no tengo una sólida oportunidad de ganar las elecciones, declaró Kennedy en un evento de prensa en Arizona. No planeaba competir en varios estados altamente disputados y en su lugar respaldaría al candidato republicano, Trump.

El septuagenario, conocido por defender creencias infundadas, expresó su descontento con el Partido Demócrata, del que había sido leal. Criticó especialmente la selección de Kamala Harris como candidata presidencial demócrata, después de la withdrawal de Joe Biden, sin participar en las primarias.

Poco después de la conferencia de prensa, Kennedy apareció en un mitin de Trump en Glendale, Arizona, alineándose con el republicano. El evento se marcó con fuegos artificiales y la canción de los Foo Fighters "My Hero". En el escenario, Kennedy declaró su intención de colaborar con un posible presidente Trump para "eliminar químicos dañinos de nuestra comida".

Trump habló de su objetivo compartido de combatir "el establishment político corrupto" y "restablecer el poder en el pueblo" de la nación. Welcomed la decisión de Kennedy como "apoyo generoso" y lo elogió como "una excelente persona".

Standing beside Kennedy, Trump anunció planes para lanzar una "comisión presidencial autónoma sobre intentos de asesinato" concerniente a la familia Kennedy. Esto buscaría desenterrar todos los documentos restantes sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Los disparos controvertidos que alcanzaron a Robert F. Kennedy Jr. en 1963 siguen alimentando numerous teorías de conspiración.

La familia Kennedy condenó el respaldo de Trump del septuagenario, etiquetándolo como una "traición a los valores que apreciamos como familia". Kerry Kennedy, una activista de derechos humanos y hermana de Kennedy, expresó este sentimiento en una plataforma en línea. "Es un final melancólico a una historia triste", concluyó su declaración, también firmada por otros cuatro hermanos.

Robert F. Kennedy Jr., hijo del fallecido fiscal general y candidato presidencial Robert F. Kennedy, es conocido por propagar teorías de conspiración. Como abogado ambiental y antivacunas, ha afirmado que las vacunas causan autismo, el Wi-Fi causa cáncer y los químicos ambientales transforman a los niños en individuos transgénero. Recientes noticias han destacado sus declaraciones sobre un gusano que consume parte de su cerebro.

Los expertos siguen divididos sobre el impacto de la decisión de Kennedy en la campaña. Con sus actuales calificaciones de aprobación fluctuando entre el 4-5%, aclaró que su nombre remainía en la boleta en la mayoría de los estados, excepto por alrededor de diez particularmente disputados, donde su presencia sería disruptiva.

En la actual carrera presidencial ajustada entre Trump y Harris, un margen estrecho en algunos de los estados clave "swing" podría inclinar el resultado de las elecciones. En consecuencia, la campaña de Harris se está comunicando con los supporters de Kennedy, prometiendo "ganar su respaldo", como lo declarou la jefa de campaña Jen O'Malley Dillon. "Independientemente de nuestras diferencias, Kamala Harris reconoce que compartimos más terreno común que lo que nos divide".

Kennedy chose to abandon su propia campaña electoral y respaldar a Trump en ciertos estados, expresando su acuerdo en colaborar con el candidato republicano en la reducción de químicos dañinos en los alimentos. A pesar de su controvertida decisión, la campaña de Harris está tratando de conectarse con los supporters de Kennedy, destacando los valores compartidos y el terreno común.

Lea también: