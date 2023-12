Eleanor Smart, submarinista de acantilados, quiere limpiar las playas del mundo y llevar su deporte a los Juegos Olímpicos.

La estadounidense, que participa en la nueva temporada de la serie de buceo desde acantilados de Red Bull, ha dedicado desde entonces su tiempo a limpiar los océanos del mundo, playa por playa.

Junto con su compañero y también submarinista Owen Weymouth, Smart fundó "The Clean Cliffs Project ", una iniciativa que pretende prevenir la contaminación por plásticos y educar a la gente para que conserve nuestro entorno natural.

Ahora, mientras viaja por el mundo con su deporte, encuentra tiempo para devolver algo a los impresionantes lugares en los que se siente tan privilegiada de bucear.

"Fue uno de esos momentos de '¿qué?'", cuenta a CNN Sport, recordando el momento en Grecia en que se dio cuenta de que había que hacer algo.

"Subí y eso me afectó mucho, porque creo que gran parte son cosas que no se ven necesariamente.

"Si uno mismo no lo ve, puede ser muy difícil implicarse o preocuparse, pero creo que el problema está en todas partes.

"Y no es que a los países no les importe o que no intenten cambiar las cosas, sino que es un proceso que requiere que cada persona ponga un poco de su parte para ayudar al problema".

La iniciativa comenzó como una simple actividad de limpieza de playas pero, animado por la respuesta positiva, Smart trató de desarrollar el concepto.

El proyecto cuenta ahora con embajadores mundiales que ayudan a dirigir expediciones con el propósito común de limpiar las playas que utilizan para bucear.

La iniciativa también cuenta con un programa de divulgación educativa que espera concienciar sobre la contaminación por plásticos en todo el mundo.

"Si no estás informado sobre algo, no puedes hacer nada al respecto", añade Smart.

"Recibimos muchos comentarios o críticas del tipo: 'Las limpiezas de playas no hacen nada, la basura vuelve', y sí, es cierto, pero lo importante es la acción de recogerla".

"Cuando la gente participa, empieza a ser consciente de que puede mejorar su vida cotidiana.

"Y no hace falta ser un ecologista empedernido. Existen esas personas y es su trabajo y su mensaje, pero para marcar la diferencia, no tienes que cambiar necesariamente el 100% de tu estilo de vida.

"Incluso cambiar un 10%, luego un 12, luego un 15 y quizás un 20, es más que no hacer nada".

Aspiraciones olímpicas

Smart se muestra "entusiasmada" por estar de nuevo entre los atletas que compiten en su quinta temporada de la serie de saltos de trampolín, que arranca en Boston (Estados Unidos) el 4 de junio.

La gira recorre algunas de las costas más bellas del mundo, pero es un deporte que no entusiasmó inicialmente a Smart.

La estadounidense empezó a bucear con regularidad a los cinco años, y llegó a competir en su colegio antes de trasladarse a Barcelona para hacer unas prácticas de moda.

No fue hasta que una amiga la invitó a saltar desde un acantilado cuando realmente vio el atractivo.

"Lo último que me apetecía era ensuciarme de barro, pero por alguna razón pensé: 'Vale, está bien, iré contigo, recógeme por la mañana'.

"Fui con ella y salté de un acantilado por primera vez en mi vida y yo estaba como: 'Dios mío, esto es genial'".

A partir de ese momento, Smart no miró atrás e incluso ayudó a crear el primer centro de entrenamiento especializado en salto de altura de Estados Unidos.

Ahora quiere que este deporte forme parte algún día de los Juegos Olímpicos, y confía en que haya suficiente apoyo para que se incluya en Los Ángeles 2028.

"Creo que el objetivo final de todos nosotros, como atletas, es que se convierta en un deporte olímpico, porque nos entrenamos para él como para cualquier otro deporte olímpico. Nos dejamos el alma entrenando para esto", dice con una sonrisa radiante, y añade que está en contacto con los órganos de gobierno pertinentes.

"Realmente se está impulsando en esa dirección y estamos empezando a ver más mujeres y hombres involucrados en este deporte y más países representados, lo cual es clave para entrar en los Juegos Olímpicos".

Un impacto positivo

Pero hasta entonces, se trata de utilizar su plataforma para hacer el bien, una tendencia creciente entre los atletas con presencia en las redes sociales.

"También soy entrenadora de saltos de trampolín y tengo muchos atletas jóvenes, y quiero que sepan que tu identidad no gira en torno a si ganas o pierdes", explica.

"Es estupendo ganar, pero creo que, como atletas profesionales, realmente influimos en las generaciones más jóvenes o incluso en nuestros propios compañeros".

"Demostrar que no basta con ganar y que hay otras cosas en la vida que también son muy importantes me parece importantísimo.

"Prefiero que me recuerden por marcar la diferencia que por ganar".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com