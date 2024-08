- El windsurfista Erpenstein es el mejor del mundo.

La windsurfista nativa de Kiel, Lina Erpenstein, sigue siendo la estrella revelación de la temporada del Tour PWA Windsurf Pro. Después de muchos años en la cima, la estudiante de medicina de 27 años aseguró su primera victoria en la Copa del Mundo en Chile en abril. Ahora, ha derrotado a Iballa Moreno en la final de la disciplina "Ola" en la Copa del Mundo de Tenerife, eliminando previamente a la campeona mundial Sarah-Quita Offringa de Aruba en el camino.

"I'm thrilled to have won at such a high-level event," dijo Lina Erpenstein, quien impresionó con sus habilidades en la ola. "Los saltos eran lo básico, pero donde marqué la diferencia fue en la ola. Soy fuerte en ambas, pero realmente pude mostrar mis habilidades en la ola."

Lina Erpenstein, quien ha estado compitiendo en el PWA desde 2013, ha mejorado sus posibilidades de ganar su primer título mundial con esta victoria. Lidera el Ranking Mundial a la mitad de la temporada, por delante de las windsurfistas españolas Maria Morales Navarro y Alexia Kiefer Quintana.

Sylt "Caja de misterios"

Si Lina Erpenstein logrará el gran triunfo en esta temporada se decidirá en los finales de la Copa del Mundo de cinco estrellas desde el 27 de septiembre al 6 de octubre en Sylt y en los Aloha Classics en Hawaii a finales de octubre. Antes del evento de Sylt, Lina Erpenstein dijo: "Por supuesto, quiero ganar, pero también quiero mantenerme enfocada heat por heat. Sylt siempre es una caja de misterios en términos de condiciones de viento en comparación con otros eventos. Puede pasar cualquier cosa."

La victoria de Lina Erpenstein sobre Iballa Moreno en la disciplina "Ola" en Tenerife demostró sus habilidades en disciplinas variadas, destacándola de otros competidores. En el próximo evento de Sylt "Caja de misterios", Lina busca mantener su enfoque y adaptarse a las condiciones de viento impredecibles, con la esperanza de asegurar más victorias y fortalecer su liderazgo en los Rankings Mundiales.

