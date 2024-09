El Volvo EX90 mostrado en su historial de conducción de reducción de ruido apenas alcanza niveles de silencio.

Después de aproximadamente dos años desde su debut inicial, Volvo está a punto de entregar su SUV eléctrico de gran tamaño, el EX90. Esta exquisitez es distintiva por su confort exquisito y operación notablemente silenciosa. ntv.de tuvo la oportunidad de probar este vehículo eléctrico.

Es un poco peculiar que Volvo haya elegido los Estados Unidos para su nuevo lanzamiento, especialmente en el estado favorito de California, conocido por su entusiasmo por los vehículos eléctricos. Pero una marca sueca en el mercado estadounidense? Bueno, los estadounidenses tienden a adorar a Volvo, y el mercado es vasto y bullicioso con clientes acaudalados – ideal para el EX90. Además, el SUV, construido en la plataforma SPA-II, se producirá en la planta de Charleston, Carolina del Sur. La ubicación estratégica tiene todo el sentido.

En nuestra región, el EX90 probablemente también recibirá aplausos, dada su apariencia elegante –opiniones personales aparte-. El diseño frontal se asemeja al EX30, poseyendo una llamativa barra concave integrada en la parrilla del radiador. Espera, ya no es una barra –probablemente porque el EX90 no cuenta con una parrilla del radiador tradicional-. Con 5.04 metros de largo, este SUV de clase ejecutiva solo estará disponible con un tren de potencia eléctrico, lo que requiere un sistema de enfriamiento diferente al de un motor de combustión.

Pero aquellos que están alarmados por esta decisión y ansiosos por criticar a Volvo por ella deben reconocer primero que los suecos han comunicado consistentemente su estrategia de electrificación. En segundo lugar, hay tranquilidad: el antiguo CEO de Volvo, Samuelsson, confirmó hace algún tiempo que el SUV similar al segmento XC90 continuará disponible. Aquellos que siguen de cerca los medios ya pudieron aprender hace unos meses que el SUV grande recibirá un lifting completo (más detalles en ntv.de en unos días).

Equipado con una batería de gran tamaño

Pero volviendo al EX90. Después de una larga espera, finalmente está listo para sus primeras pruebas de conducción. Al entrar, no sabes dónde enfocar primero –los elegantes insertos de madera, los asientos de cuero cómodos fabricados con materiales reciclados, la pequeña bandera sueca en la moldura como un tesoro oculto, o la pequeña pantalla frente al rostro del conductor-. Mis ojos, sin embargo, fueron atraídos por la pantalla, que mostraba la velocidad y el alcance.

Estaba particularmente interesado en ver cuánto se podía viajar con la batería de 111 kWh que almacena el EX90. Eso es una cantidad considerable, incluso para SUV grandes. Sin embargo, un SUV sigue siendo un SUV y todavía implica ciertas limitaciones –310 millas, o aproximadamente 480 kilómetros de alcance al 95 por ciento de carga y alrededor de 25 grados Celsius, no es exactly impresionante-. No es que otros fabricantes y modelos sean superiores, pero los clientes potenciales deben darse cuenta de que un vehículo eléctrico no es lo mismo que un diésel.

En cualquier caso, démosle al camino. El SUV con suspensión de aire de 2.8 toneladas (sí, leíste bien –el peso en vacío puede llegar a 2780 kilogramos) maneja las preocupaciones de alcance de manera admirable. Volvo solo trajo la variante de rendimiento de 517 caballos de fuerza, que tiene dos motores, no el modelo básico de un motor con 279 caballos de fuerza. Con 910 Newton metros de torque, es una máquina bastante formidable. El sueco comienza suavemente, gracias a la calibración cuidadosa del pedal del acelerador por parte de los ingenieros. Pero no es la potencia lo que llama la atención, sino el confort.

SUV casi silencioso

En primer lugar, el EX90 se siente notablemente tranquilo –incluso a una velocidad de 120 km/h en la autopista, el ruido del viento es apenas audible-. La conducción también es bastante suave. Además, a pesar de su gran masa, los ingenieros han impregnado este vehículo de tracción en las cuatro ruedas con una cierta ligereza.

Es una perspectiva atractiva para un próximo viaje largo. Sin embargo, se deben programar pausas de carga de media hora periódicamente. Los suecos afirman que se necesita media hora para cargar del 10 al 80 por ciento a una potencia pico de 250 kW. Para un automóvil de vanguardia dentro de este rango de precios, podría ser un poco más lento.

A cambio de esto, el EX90 está repleto de asistentes sin probar, que se han utilizado poco en EE. UU. Al menos, el EX90 viene equipado con Lidar (reconociendo objetos hasta 250 metros de distancia) junto con ocho cámaras y cinco sensores de radar. Es un número respetable de sensores al menos, y no maneja violentamente el volante.

Y aunque no hubo suficiente tiempo para explorar a fondo la nueva información (que ahora admite actualizaciones inalámbricas), debe reconocerse que las funciones fundamentales son fáciles de usar con el sistema basado en Google. Sin embargo, también hay trampas. La capacidad de ajustar los espejos solo a través de la pantalla táctil es menos que ideal, aunque un tablero minimalista sin botones se ve elegante. El compartimento glove box también se desbloquea allí. Y si la pantalla falla? ¿Y por qué no hay representación visual de la intensidad del frenado regenerativo? Aunque solo puede interesar a unos pocos, aún se agradecería.

Por otro lado, el elegantemente diseñado Volvo es sorprendentemente práctico, con más de 2000 litros de espacio de carga. Y hay una tercera fila de asientos, aunque es un poco difícil de acceder –excepto para los niños-. Oh, y a pesar de su peso, este Volvo puede remolcar 2.2 toneladas. No está mal, aunque remolcar con un gran remolque sigue siendo desafiante. Algunas estaciones de carga simplemente no se pueden acceder con un remolque adjunto.

En resumen, el EX90 es una experiencia emocionante, veamos si el público está de acuerdo. Si alcanzar los 100 km/h en 4.9 segundos es esencial es un tema de debate. El modelo básico debería ser suficiente, y todas las versiones tienen un límite de 180 km/h de todos modos. Sin embargo, el modelo básico cuesta 83,700 euros (aceleración a 100 km/h en 5.9 segundos). Ahora puedes jugar con el configurador. Esperemos que Volvo lance pronto el EX90.

Además, con una batería de 111 kWh y una autonom

