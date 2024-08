El volumen del embalse de Mornos ha disminuido en más de un 25% durante los últimos dos años.

El agua sigue ahí, pero las noticias no son tan dulces: El embalse de Mornos, que suministra agua fresca a Atenas, la megaciudad griega de millones, ha disminuido aproximadamente un 25% en los últimos dos años. Según el servicio nacional de meteorología de Atenas, la causa es la escasez de lluvia, las altas temperaturas y los inviernos suaves con nieve mínima, lo que resulta en menos agua de deshielo.

Utilizando datos de satélite, los expertos de la agencia han calculado que la superficie del embalse de Mornos ha disminuido de aproximadamente 17 kilómetros cuadrados a alrededor de 12 kilómetros cuadrados en los últimos dos años. La mayor caída se produjo en el último año.

El nivel del agua ha bajado tanto que el pueblo sumergido de Kallio ha vuelto a aparecer, según informó la estación de televisión Open. En Creta, el nivel de agua del embalse de Aposelemi está bajando, y en la península del Peloponeso, el nivel de agua del lago artificial Pinios está particularmente bajo.

La sequía está haciendo la vida más difícil para las personas y la naturaleza en el norte de Grecia. Pruebas de esta sequía se pueden ver en el lago salado de Pikrolimni, whose mud baths were once a tourist attraction but are now almost completely dried up. The Kilkis municipality has urged residents to conserve water.

La disminución del tamaño del embalse de Mornos representa una amenaza para el suministro de agua fresca de Atenas, ya que suministra a la ciudad su principal fuente de agua fresca. Con el embalse disminuyendo en un 25% en los últimos dos años, es posible que se deban implementar medidas de racionamiento de agua para garantizar el suministro continuo de agua fresca.

Lea también: