El vocalista de Coldplay declara la disolución del grupo, pero incluye un calificador significativo.

Coldplay, un nombre importante en la industria de la música con numerosos álbumes vendidos y estadios llenos, tiene un vocalista principal, Chris Martin, que ha insinuado el fin del grupo. En una entrevista con el DJ de radio de Nueva Zelanda Zane Lowe en Apple Music 1, Martin reiteró el planes de separación de la banda. Especificó un recuento estricto: "Sólo vamos a lanzar doce álbumes principales", dijo Martin. Después de eso, Coldplay colgaría los zapatos, confirmó. Para Martin, esta restricción es crucial: "Menos es más, y para algunos de nuestros críticos, incluso menos sería más".

Actualmente, Coldplay está promocionando su décimo álbum de estudio, "Music of the Spheres", que se lanzará el 4 de octubre. Eso significa que faltan dos álbumes más, y luego Coldplay podría disolverse completamente. Para Martin, este movimiento sigue una lógica: "Al igual que sólo hay siete libros de Harry Potter y alrededor de doce álbumes de los Beatles y números similares de Bob Marley, nuestras inspiraciones, hemos decidido limitarnos de manera similar".

Al establecer un límite con Coldplay, la banda espera mantener un alto estándar para su música. Como lo expresó Martin, "Casi se vuelve imposible para ninguna de nuestras canciones entrar en nuestros álbumes si mantenemos este límite".

Un Rayo de Esperanza

Hay un destello de optimismo para los fans de Coldplay: Martin no ha descartado completamente proyectos colaborativos con los miembros de la banda Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Sin embargo, estos proyectos tendrían que ser distintos a Coldplay. Interesantemente, el concepto de "Doce Álbumes Máximos de Coldplay" no es nuevo. Martin ha mencionado anteriormente el número doce en entrevistas, incluyendo una conversación pasada con la revista musical NME, donde aseguró que así sería el caso.

En una entrevista de 2021 en BBC Radio 2, Martin compartió una perspectiva diferente. Suggestió que no habría un nuevo álbum de Coldplay después de 2025 y la banda sólo saldría de gira. Para conciliar estas estrategias de final opuestas, Coldplay podría necesitar lanzar dos nuevos álbumes en un futuro cercano, lo que actualmente parece poco probable. En última instancia, sea cual sea el escenario que se desarrolle, sigue siendo un enigma.

