- El visionario y rival de Hoeneß, Willi Lemke, está muerto.

¿Cómo molestar al gran FC Bayern Munich? Few en el fútbol alemán lo sabía mejor que Willi Lemke.

Cuando se convirtió en manager de Werder Bremen en 1981, el club acababa de regresar a la Bundesliga. Pero cuando se fue en 1999 para perseguir una carrera en la política como senador de educación de Bremen y asesor especial del secretario general de la ONU, Lemke y el legendario entrenador Otto Rehhagel habían ganado juntos con Werder: dos campeonatos alemanes (1988, 1993), la Copa de Europa de Campeones de Clubes (1992), y dos Copas de Alemania (1991, 1994). Todo esto estuvo acompañado por una larga disputa personal entre Willi Lemke y su homólogo de Bayern, Uli Hoeneß.

Uno de los managers más exitosos, francotiradores y astutos en la historia de la Bundesliga ha fallecido. A los 77 años, Lemke murió el lunes debido a una hemorragia cerebral, anunció su familia el martes, causando gran shock en el mundo del fútbol.

La muerte de Lemke "detiene a Werder en su tracks"

"Su muerte inesperada e injustamente temprana ha detenido a SV Werder en su tracks," dijo el CEO de Werder, Klaus Filbry. Lo describió como una de las "grandes personalidades en la historia del fútbol alemán," que había hecho contribuciones pioneras en muchos ámbitos para SV Werder y había dejado marcas duraderas.

El alcalde de Bremen, Andreas Bovenschulte, también elogió a Lemke como un talento versátil. Desde 1999 hasta 2008, el político del SPD sirvió como senador de educación y ciencia de Bremen, y luego del interior y deportes. Posteriormente, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lo nombró asesor especial para el deporte en el servicio de la paz y el desarrollo durante ocho años.

"En todos sus esfuerzos políticos, siempre buscó transmitir que tanto la política como la economía solo pueden beneficiarse de las virtudes deportivas como el espíritu de equipo, la voluntad y la convicción," dijo Bovenschulte de Lemke.

La persuasión de Lemke estaba presente en abundancia en Werder. Juntos con Rehhagel, trajo jugadores como Rudi Völler o Karl-Heinz Riedle a Bremen, quienes más tarde se convirtieron en campeones del mundo pero primero se desarrollaron en jugadores de primera en Werder.

Que estrellas como Klaus Allofs o Manfred Burgsmüller también florecieron en Bremen durante la misma época mostró que Werder a menudo era más listo, astuto y, en ocasiones, más popular que el gran FC Bayern en los 80 y principios de los 90.

thus, Lemke was the first manager to sell a Bundesliga home game entirely to a sponsor in March 1989. Instead of fewer than 20,000, over 37,000 spectators came to the game against relegation candidate Waldhof Mannheim due to the cheap ticket prices - and Lemke was ahead of his time again.

Gran rivalidad con Uli Hoeneß

Se posicionó astutamente como el pequeño adversario socialdemócrata del arrogante Uli Hoeneß. Excepto Christoph Daum, probablemente nadie haya molestado tanto al patrón de larga data de Bayern como Lemke en la historia de la Bundesliga.

"Even today, I wouldn't shake hands with Lemke," Hoeneß once said years after Lemke's departure from Werder. Lemke, in turn, once said in an interview published in the great Werder book "Das W auf dem Trikot...": "Uli Hoeneß believes he can bully people with money and power." That's why he always gave him "full throttle counterwind, and he's not used to that."

To the truth belongs also: Just like Daum, Lemke had long since made up with Hoeneß in his final years. While he and Rehhagel never personally liked each other despite their great joint successes.

To have put all this aside and not let it become a big topic was part of the Bremen success model at the time. And when Lemke served on the supervisory board of Werder for a total of 17 years from 2005 to 2014, even serving as its chairman, two former players of the Lemke/Rehhagel era, Thomas Schaaf and Klaus Allofs, had long since taken over the sporting leadership and continued the club in the spirit of the two role models.

"Willi Lemke was one of the most influential manager figures in the Bundesliga," Hans-Joachim Watzke wrote after his death. As a long-time boss of Borussia Dortmund and spokesperson of the DFL presidency, he is also something of a Lemke heir.

