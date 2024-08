El virus Mpox, que se propaga rápidamente, persiste en las naciones africanas

Desde el inicio de este año, se han registrado un total de 18,737 posibles o confirmados casos de Mpox en todo el continente. Esto es significativamente más que los 14,383 casos reportados en todo el año 2023. El CDC indica que los casos de Mpox se han informado en doce países miembros de la Unión Africana (UA), con un total de 541 fallecidos hasta ahora.

El miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un estado de alerta alta debido a la propagación de la nueva variante 1b de Mpox en varios estados africanos. Conocida como viruela del mono durante décadas, esta enfermedad puede transmitirse no solo de animales, sino también directamente entre personas, como durante la actividad sexual.

Los expertos están profundamente preocupados por la cepa 1b que actualmente circula en la República Democrática del Congo (RDC) y en algunos otros países africanos. Según el CDC, se informaron 24 fallecimientos en la RDC sola la semana pasada como resultado de una infección por la cepa 1b.

El jueves, Suecia se convirtió en el primer país europeo en informar un caso de la cepa viral 1b. El individuo infectado es un viajero que recently returned from the affected region in Africa.

Según los últimos datos del CDC, ha habido un aumento significativo de nuevas infecciones en África, especialmente en Burundi, que comparte frontera con la RDC. Se detectaron un total de 173 nuevos casos en el país la semana pasada, lo que representa un aumento del 75% en comparación con la semana anterior.

En mayo de 2022, el subgrupo viral 2b de Mpox comenzó a extenderse fuera de África, principalmente en Europa. Los hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres fueron afectados de manera desproporcionada. La OMS declaró una emergencia de salud pública en ese momento, que luego se levantó en mayo de 2023.

El subgrupo viral 2b es menos perjudicial en comparación con la variedad actualmente predominante 1b en África. Los síntomas comunes de una infección con la cepa 1b incluyen un sarpullido en todo el cuerpo. En casos más leves, el sarpullido afecta solo áreas específicas del cuerpo, como la boca, la cara o los genitales. La fiebre también es un síntoma característico de la enfermedad.

Hay vacunas efectivas contra el Mpox, pero no se utilizaron ampliamente en África para combatir el brote de 2022. Todavía no están ampliamente disponibles en esta región.

La Unión Africana (UA) ha sido significativamente afectada por el brote de Mpox, con 12 de sus países miembros informando casos y un total de 541 fallecidos. La OMS destacó la preocupación por la propagación de la variante 1b dentro de la UA, instando a una vigilancia y medidas de respuesta más intensas.

