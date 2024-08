- El vino necesita etiquetas actualizadas: mejor divulgación de los ingredientes

A partir de 2024, los productores de vino deberán cumplir con los requisitos actualizados de etiquetado nutricional, lo que también afectará al Federweißer, actualmente en cosecha. La industria del vino, especialmente los productores de vino espumoso, han tenido en general experiencias positivas con las nuevas regulaciones de etiquetado de la UE y el etiquetado digital, según sus propias declaraciones.

Many winemakers are currently grappling with these changes before producing the next vintage, with many unanswered questions, as reported by Christian Schwörer, General Secretary of the German Winegrowers' Association.

A partir de 2025, los consumidores comenzarán a ver estas etiquetas en las botellas de vino en las tiendas debido a una enmienda legal de la UE que requiere información nutricional en el vino. El valor energético y cualquier alérgeno potencial, como los sulfitos, deben aparecer en la etiqueta, según Ernst Büscher del Instituto del Vino Alemán en Bodenheim, Renania-Palatinado.

Los nutrientes adicionales y la lista de ingredientes se pueden acceder a través de un código QR en la etiqueta, que dirige a un sitio web donde se almacena la información. Esta etiqueta electrónica, o E-label, se mantiene durante toda la vida útil de un vino.

"El Federweißer tiene ciertas particularidades nutricionales, ya que se vende en un estado no fermentado o parcialmente fermentado", explica Büscher. La información nutricional se refiere al momento anterior al inicio de la fermentación, mientras que se indica el contenido máximo de alcohol que surgiría después de la fermentación completa.

Sin embargo, muchos productores de vino en la Asociación de Estates de Vinos Preciados de Alemania (VDP) no ven una ventaja para los consumidores en las etiquetas, especialmente para los vinos blancos secos,whose nutrition information is so similar that it hardly makes sense to list individual wines, according to Max Rieser from VDP.

Los costos también son una preocupación para algunos productores. Una gran operación VDP estima un adicional de 6,000 euros al año para el software, por ejemplo. Otra crítica es la apariencia de las etiquetas.

Sin embargo, la solución del código QR es ampliamente bienvenida porque ahorra espacio en la etiqueta. Algunos productores ya han implementado tales códigos en sus botellas y solo necesitan agregar nueva información, según Rieser.

Las bodegas de vino espumoso desean un "i" en la botella

La nueva regulación ofrece una solución moderna y transparente para los consumidores, elogia Alexander Tacer, Director General de la Asociación de Bodegas de Vino Espumoso de Alemania y la Federación de Vinos y Spiritus Internacional. "A nivel

