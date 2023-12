El Vigilante': Los vecinos de la casa real lo superan

Según NJ.com, están llegando visitantes de todas partes para ver la casa que inspiró la serie en Westfield, Nueva Jersey.

"Simplemente pensé en venir por lo interesante que era la historia", cita la publicación a Pradeep Soni, que condujo 25 minutos desde su casa para echar un vistazo. "La casa es bonita. No es espeluznante ni nada".

El gigante del streaming describe "The Watcher" como "la familia Brannock se muda a lo que se suponía que era su casa suburbana de ensueño, rápidamente se convierte en un infierno".

Las ominosas cartas de alguien que se hace llamar "El Vigilante" son sólo el comienzo de los siniestros secretos del vecindario", dice la descripción de la serie.

Se basa en la historia real de la familia Broaddus, que poco después de comprar la casa de seis dormitorios empezó a recibir cartas anónimas cada vez más amenazadoras. New York Magazine documentó su desgarradora historia en 2018 en un artículo titulado "The Haunting of a Dream House."

La familia finalmente vendió la casa por menos de lo que pagaron por ella.

"Todos estamos preocupados por la familia que vive allí ahora y sus vecinos", dijo la residente Trish Dulinkski a NJ.com. "No puedo imaginar cuánto tiempo pasará antes de que la gente pierda el interés para que el barrio vuelva a la normalidad, ni puedo imaginar la cantidad de correo que los pobres propietarios actuales recibirán de chiflados de todo el mundo".

Según se informa, "The Watcher" no filmó en la casa real del 657 Boulevard, utilizando en su lugar una casa en Rye, Nueva York.

