El vicepresidente Kennedy está considerando un posible acuerdo con Trump.

Aparte de Trump, Harris y un Kennedy optando a la Casa Blanca en noviembre, hay un candidato independiente que lanza su sombrero al ruedo. A pesar de tener pocas posibilidades, su entrada podría potencialmente desviar votos de otros contendientes. Su compañero de fórmula está considerando alinearse con uno de los campos principales.

En una entrevista con Tom Bilyeu en YouTube, el compañero de fórmula del candidato a la presidencia de EE. UU. independiente Robert F. Kennedy Jr. insinuó una colaboración con el ex presidente Trump. Actualmente están evaluando los pros y los contras de continuar con su campaña, lo que podría llevar a una victoria demócrata, o unirse a Trump. "No es una decisión fácil", dijo el candidato a la vicepresidencia, aclarando que aún no han tenido conversaciones con Trump.

Sin comentarios sobre la entrevista, Kennedy expresó abiertamente su disposición a colaborar con figuras prominentes de todos los partidos políticos para impulsar sus compromisos de larga data en la atención médica y el medio ambiente.

Rumores surgieron durante el fin de semana que sugieren que Kennedy podría estar considerando apoyar a Harris a cambio de un cargo de alto nivel después de las elecciones. Sin embargo, el candidato a la vicepresidencia negó tales conversaciones. "Nunca hemos hablado con Harris", dijo, alabando el interés de Trump en las enfermedades crónicas y los políticos de extrema derecha con los que se asocia.

Trump respondió positivamente a estas afirmaciones, diciendo a CNN que daría la bienvenida al papel de Kennedy en un posible gobierno republicano. "Me gusta y lo respeto", dijo Trump.

La presencia de Kennedy podría dañar principalmente a Trump

Con una encuesta promedio del 5%, Kennedy no tiene ninguna posibilidad de ganar en noviembre. Sin embargo, tanto los demócratas como los republicanos están vigilando de cerca su posible impacto. Podría potencialmente atraer apoyo crucial lejos de Trump o Harris con su candidatura. En este momento, parece que su campaña está debilitando principalmente la posición de Trump.

Como activista ambiental y abogado, Kennedy ha sido vocal sobre los problemas del agua limpia. Su postura sobre las vacunas, a menudo criticada por los demócratas, ha causado divisiones y controversias, con miembros de la familia también expresando preocupaciones sobre sus endorsamientos de teorías conspirativas.

En marzo, la empresaria Shanahan se unió a Kennedy como su compañero de fórmula. Una exitosa abogada y empresaria, Shanahan estuvo casada con el cofundador y multimillonario de Google Sergey Brin de 2018 a 2023. Ahora, ella está respaldando a Kennedy en su candidatura a la presidencia, surgiendo de un humilde fondo como hija de un inmigrante de China.

A pesar de negar conversaciones con Harris, la campaña independiente de Kennedy podría aún potencialmente afectar sus posibilidades, ya que no voy a limitar mi enfoque solo a un lado. La alianza cercana entre Kennedy y su compañero de fórmula Shanahan, quien tiene un pasado controvertido con su ex esposo, podría resultar ser una doble hoja de espada en las elecciones.

Lea también: