- El vicepresidente Kennedy contemplando una posible alianza con Trump

El posible candidato a Vicepresidente del aspirante a la presidencia de EE. UU. no afiliado, Robert F. Kennedy, ha sugerido una colaboración con el ex Presidente Donald Trump. Según Nicole Shanahan, en una entrevista, ahora hay dos opciones: continuar en la carrera y potencialmente permitir que la demócrata Kamala Harris gane las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, o unirse al republicano Trump en ese momento. "No es una elección fácil. Quiero aclarar que no estoy negociando con Trump", agregó.

Kennedy: Abierto a dialogar con todos los bandos

Aún no está claro cuánto se han llevado a cabo las discusiones sobre esta alianza entre Kennedy y Shanahan. Kennedy, sobrino del respetado ex Presidente John F. Kennedy, escribió en la plataforma X: "Como de costumbre, estoy disponible para conversar con las principales figuras de todos los partidos políticos para avanzar en los valores que he defendido durante 40 años en mi trabajo y campaña". El fin de semana pasado, se rumoreaba que Kennedy estaba considerando apoyar a Harris en su campaña, si se le ofrecía un puesto en el gabinete en caso de que ganara.

Shanahan descartó estos rumores. "Nunca hemos tenido discusiones con Harris", dijo. "Trump ha demostrado auténtico interés en nuestras políticas relacionadas con las enfermedades crónicas. Toma este tema en serio", elogió la edad de Trump de 78 años. Ahora se trata de evaluar el riesgo de una presidencia bajo Harris y determinar si Trump es de confianza.

Sin esperanzas, pero aún influyente

Las posibilidades de que Kennedy gane las elecciones presidenciales de noviembre son escasas, con una media del 5% en las encuestas. Sin embargo, tanto los demócratas como los republicanos están pendientes de él, ya que la carrera entre Trump y Harris se presenta reñida. Kennedy tiene la capacidad de desviar porcentajes clave de cualquiera de los dos partidos con su candidatura. En este momento, parece más perjudicial para la campaña de Trump.

