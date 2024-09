El vicepresidente del FDP Kubicki afirma que Ampel ha perdido su autoridad.

20:41 Turingia: Höcke Queda Corto en Asiento Directo en el ParlamentoEl distrito electoral de Greiz II, donde el líder de la facción de AfD, Björn Höcke, está corriendo, ha sido contado: Höcke no logra obtener la mayoría de votos para asegurar un ingreso directo en el parlamento estatal de Turingia. Según informes de ntv, se espera que AfD reclame el asiento de Höcke en el parlamento estatal, con otro representante de AfD renunciando voluntariamente para dar paso a él.

20:37 Sajonia: Presencia Parlamentaria de la Izquierda Partido AseguradaPérdidas amargas para el Partido de la Izquierda en las elecciones de Sajonia no parecen haber disuadido a la partido de mantener una presencia en el parlamento estatal. A pesar de haber perdido el umbral del 5% con los segundos votos y actualmente estar en el 4,3% según las proyecciones de ZDF, dos candidatos del Partido de la Izquierda en los distritos de Leipzig llevan una cómoda ventaja sobre sus oponentes. Con dos mandatos directos en su poder, el Partido de la Izquierda puede esperar asegurar al menos algunos asientos en el nuevo parlamento estatal. Los posibles ganadores en los distritos de Leipzig también podrían asegurar los primeros lugares en la lista estatal de su partido, desafiando la coalición gobernante de CDU, SPD y Verdes, ya que el Ministro Presidente Kretschmer necesitaría el apoyo de BSW para una mayoría.

20:28 Turingia: AfD en AlzaLas proyecciones actuales de las elecciones de ZDF para Turingia sugieren que el momentum de AfD continúa en aumento. Según estas proyecciones, AfD ha subido hasta el 33,4% de los votos. La CDU está en el 23,8%, el SWB en el 15,5% y el Partido de la Izquierda tiene el 11,9% de los votos. El SPD y los Verdes aportan el 6,0% y el 3,4% de los votos, respectivamente, mientras que el FDP cae por debajo del 1,2%.

20:17 Sajonia: CDU y AfD en Carrera CerradaEn las proyecciones actuales de ZDF, la CDU en Sajonia apenas mantiene una ventaja sobre la AfD -precisamente 0,1 puntos porcentuales. Si estas proyecciones se mantienen, los cristianos demócratas estarán en el 31,5%, mientras que la AfD, etiquetada como extrema derecha por la protección constitucional, estará en el 31,4%. En contraste, la AfD ha tomado la delantera sobre la CDU en las proyecciones de Turingia. Los Verdes en Sajonia actualmente luchan por mantener sus asientos en el parlamento, con solo el 5,1% de los votos. El Partido de la Izquierda en Sajonia se queda con pocas posibilidades con una proyección del 4,3%, mientras que el SPD mantiene su presencia en el parlamento estatal con el 7,6%.

19:56 El Ingreso Directo de Höcke al Parlamento de Turingia Está en PeligroEl ingreso directo del líder de la facción de AfD, Björn Höcke, en el parlamento estatal de Turingia ahora está en peligro. Después de registrar votos en 68 de los 74 distritos electorales, el candidato de la CDU, Christian Tischner, ha capturado el 42,3% de los votos, dejando a Höcke detrás con el 40,4%. Si Tischner resulta ser el ganador de la mayoría de votos en el distrito electoral de Greiz II, Höcke perderá la oportunidad de un mandato directo. Entonces, tendría que confiar en un asiento parlamentario a través de la lista estatal, pero si muchos candidatos de AfD logran victorias directas, nadie ganará un asiento a través de la lista estatal.

19:50 Höcke sobre la Victoria de AfD: "La Política de Berlín ha Reventado"La AfD ha triunfado como la fuerza dominante en las elecciones de Turingia, según el candidato líder de AfD, Björn Höcke. "La política de Berlín ha reventado", declaró en su reacción a los eventos de la noche en ntv. Él consideró el resultado de las elecciones como "histórico", discutiendo la formación del gobierno inminente.

19:42 Ramelow sobre la Caída del Partido de la Izquierda: "Hemos Sido Etiquetados y Divididos"El Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, atribuye la "cannibalización" de su Partido de la Izquierda a dos factores. En primer lugar, dice que una CDU que ha estado constantemente equiparando la AfD con la Izquierda y promoviendo su propia exclusividad, ha efectivamente drenado el apoyo de su partido. En segundo lugar, el BSW, que había anunciado anteriormente que traería el 17% de votos a la AfD, en cambio ha quitado el apoyo de la Izquierda. A pesar de estos revés, Ramelow aún podría celebrar la alta participación de los votantes.

19:26 Nouripour sobre la Victoria de AfD: "Mis Pensamientos Están con Aquellos que Temen"La AfD ha conquistado más del 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, con los partidos del semáforo muy atrás. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve el racha ganadora de AfD como un "punto de inflexión" y una llamada para defender la democracia juntos.

19:08 Wagenknecht Aspira a Coalición con la CDU y Potencialmente con la SPD en TuringiaLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, expresó su esperanza de formar una coalición con la CDU y posiblemente con la SPD en Turingia. En una entrevista con ARD, afirmó: "Realmente esperamos establecer un buen gobierno con la CDU al final - probablemente también con la SPD". Después de cinco años de gobierno minoritario, el público busca un gobierno estable de mayoría. Los problemas apremiantes en Turingia, como la "falta significativa de maestros", requieren atención inmediata, enfatizó Wagenknecht. El público también quiere un gobierno estatal que hable en la política nacional, agregó, stating que un gobierno así debería defender la paz, la diplomacia y oponerse al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descartó cualquier alianza con la AfD en Turingia.

19:02 Estimación Preliminar para Turingia: AfD Mejora su Rendimiento Sobre las Proyecciones InicialesEl análisis preliminar de ZDF sobre los resultados de las elecciones en Turingia indica un mejor desempeño de la AfD que el inicialmente proyectado. El partido de ultraderecha se proyecta para recibir el 33,1 por ciento de los votos en el estado, con la CDU en el 24,3, la alianza de Sahra Wagenknecht reuniendo el 15 por ciento desde cero. La Izquierda, actualmente en el poder con Bodo Ramelow como el popular ministro-presidente, experimenta una disminución de casi 8 puntos porcentuales, ahora en el 11,7. El SPD obtiene el 6,6, mientras que los Verdes reciben el 4 por ciento de los votos.

18:56 Goering-Eckardt: Éxito de la AfD un "Choque Democrático" para AlemaniaLos líderes del partido verde están más preocupados por el éxito de la AfD en Turingia que por sus propias pérdidas electorales. Katrin Goering-Eckardt, copresidenta del partido verde, considera el éxito del partido de ultraderecha como un "shock" para Alemania. Omid Nouripour, líder del partido, siente que su tristeza por el fracaso de su partido es "mínima" considerando que la AfD se ha convertido en la fuerza dominante en un parlamento estatal.

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las Razones para Celebrar"El ministro-presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como el pilar de la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", declaró en el evento electoral de su partido. "Detrás de nosotros hay cinco años difíciles", agregó, mencionando que el pueblo de Sajonia ha confiado en la CDU y no ha participado en un voto de protesta. "Sabemos cuán decepcionadas están las personas con lo que está sucediendo en Berlín".

18:39 Estimación Preliminar para Sajonia: la Liderazgo de la CDU sobre la AfD se DisminuyeSegún las proyecciones iniciales de ZDF, la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia ha disminuido: la CDU ahora lidera ligeramente con el 31,9 por ciento, en comparación con el 31,3 por ciento de la AfD. El BSW está en el 11,6 por ciento, el SPD en el 7,8 y los Verdes apenas lograrían un lugar en el parlamento estatal con el 5,2 por ciento, mientras que la Izquierda queda corta con el 4,5 por ciento.

18:33 Weidel Afirma que la AfD Merece Participación en el Gobierno en Turingia y SajoniaAlice Weidel, líder de la AfD a nivel federal, afirma que su partido merece representación gubernamental en Turingia y Sajonia. "En circunstancias normales, como se practica en este país, el partido más fuerte, que es la AfD, iniciaría conversaciones exploratorias", dijo Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El votante quiere que la AfD esté involucrada en el gobierno. Representamos el 30 por ciento de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable no sería posible".

18:30 Kuhnert Admite los Resultados Moderados del SPD en las Elecciones de Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, admite los malos resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche para celebrar para el SPD", admitió en ARD. A pesar de unos pocos años desafiantes, continuó, el "riesgo de ser expulsado de los parlamentos estatales" era grave. "Luchar vale la pena, somos necesarios". Enfatizó que se necesita un cambio, destacando una comunicación más clara y mejores habilidades de escucha. En cuanto al canciller Olaf Scholz, dijo: "Necesitamos articulation

18:17 Secretario General de la CDU: No Coalición con la AfDEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ha dejado claro que no habrá coalición con la AfD en Turingia ni Sajonia. Habló al respecto en ARD y señaló que la CDU formará gobiernos desde el corazón del parlamento. Linnemann expresó confianza en su éxito y mencionó que la CDU es el último partido popular, actuando como un "baluarte". Notó que los partidos del semáforo han sido penalizados.

18:13 Proyecciones para Sajonia: CDU Lidera, AfD Cierra la BrechaLas primeras proyecciones para las elecciones estatales de Sajonia revelan a la CDU como la ganadora, con el 31,5% de los votos, apenas por delante de la AfD con el 30%. El BSW está en tercer lugar con el 12%, seguido de la SPD con el 8,5%. Los Verdes están en el 5,5%, apenas logrando entrar al parlamento estatal. La Izquierda y el FDP no estarán representados en el parlamento estatal.

18:10 Proyecciones para Turingia: AfD Lidera, CDU Cierra la BrechaSegún las primeras proyecciones para las elecciones estatales de Turingia, la AfD tiene una clara ventaja con el 30,5%, seguida de la CDU con el 24,5%. La Izquierda está en tercer lugar con el 12,5%, y la SPD está representada en el parlamento estatal con el 7%. El BSW asegura un escaño con el 16%, mientras que los Verdes y el FDP no logran el 5%.

18:01 Turingia: AfD Lidera, SPD Supera la Barrera, BSW en Dígitos en SajoniaLas primeras proyecciones después de las elecciones estatales de Turingia muestran a la AfD como la fuerza más fuerte. La SPD supera el umbral del 5% mientras que los Verdes y el FDP no logran hacerlo. En Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos desde cero. La CDU está ligeramente por delante de la AfD.

17:18 Incertidumbre de Höcke para Entrar al Parlamento EstatalEn Turingia, el líder de la fracción de la AfD, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el próximo parlamento estatal. Ironicamente, podría ser su partido exitoso lo que lo ponga en riesgo. Muchos candidatos de la AfD que corren en circunscripciones tienen buenas posibilidades de ganar mandatos directos. Sin embargo, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU Christian Tischner en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner gana y la AfD obtiene más mandatos directos de los que les corresponde según los resultados de la segunda votación, nadie podrá entrar al parlamento estatal a través de la lista estatal, ni siquiera desde la primera posición, que ocupa Höcke.

16:48 Evento del Partido de la AfD en Turingia Sin Cobertura MediáticaEs altamente probable que no haya cobertura mediática del evento electoral de la AfD de Turingia. El partido, clasificado como extremista de derecha por el Verfassungsschutz, intentó excluir a varios medios del evento, pero un tribunal lo prohibió. Como resultado, el partido estatal excluyó a toda la prensa, citando problemas organizativos debido a la falta de espacio en el lugar del evento para todos los representantes de los medios que habían solicitado acreditación.

16:29 Alta Tasa de Votación por Correo en SajoniaPara las elecciones que el ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, del CDU, calificó como "elección crucial" para el estado, casi un cuarto de los votantes ya han emitido sus votos por correo. El supervisor de las elecciones estatales espera que el 24,6% de los votos se emitan por correo. La participación electoral hoy solo fue ligeramente más alta que en 2019 a media tarde.

15:52 Höcke y Ramelow Emiten sus VotosEl líder estatal de la AfD y candidato principal de Turingia, Höcke, emitió su voto esta mañana. Höcke llegó a su estación de votación en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso hecho en Rusia. Votó en Bornhagen, distrito de Eichsfeld. El ministro-presidente Bodo Ramelow votó en Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Mayor Participación en Turingia y SajoniaEn Turingia, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos a las 14:00, un aumento de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones hace cinco años. En Sajonia, la participación fue ligeramente más alta que en 2019, con un 35,4% a media tarde. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 18:00.

14:40 Preocupaciones Principales en las Elecciones de Sajonia y TuringiaAproximadamente un tercio de los residentes en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. Una encuesta exhaustiva proporciona información sobre las razones detrás de esta tendencia, centrándose en las preocupaciones y problemas principales. La migración es solo uno de los numerosos problemas mencionados.

14:13 Höcke Se Aleja Rápidamente de la Estación de VotaciónEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, votó alrededor del mediodía en la estación de votación de Bornhagen. La figura de la extrema derecha dejó el lugar rápidamente y se negó a hablar con periodistas. Anteriormente, había perdido consistentemente ante el candidato de la CDU en su circunscripción

13:50 Participación similar en Turingia a la de 2019En Turingia, la participación electoral parece ser comparable a la de la anterior elección parlamentaria, según la comisión electoral estatal. A las 12 pm, aproximadamente el 32% de los votantes había ejercido su derecho al voto. Estas cifras no incluyen a los votantes por correo. En 2019, la participación electoral era del 31,2% a esa hora. Parece haber más interés en las elecciones estatales de este año que en las elecciones europeas y locales que tuvieron lugar anteriormente. La participación electoral en junio se registró en un 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera alta participación en SajoniaEn Sajonia, se espera una alta participación electoral en las elecciones estatales. A mediodía, el 25,8% de los votantes había ejercido su derecho al voto, según la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En las anteriores elecciones estatales de 2019, la cifra era del 26,2% a la misma hora. Las cifras preliminares no incluyen aún a los votantes por correo. Se proyecta que el 24,6% de los votantes ejercerá su derecho al voto por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. Según la comisión electoral estatal, las elecciones se están desarrollando sin interrupciones en la mañana.

13:11 Resultados electorales podrían debilitar la coalición de BerlínLos resultados electorales en Sajonia y Turingia aún se están contabilizando. Si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento estatal, sería casi equivalente a un terremoto, según el político Albrecht von Lucke en una entrevista con ntv. Él analiza las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 Policía investiga amenaza en estación de votaciónLuego de un incidente en una estación de votación en Gera, la policía está investigando una amenaza. Un hombre con una camiseta de AfD ingresó a la estación de votación para ejercer su derecho al voto en la mañana. Después de que el encargado de la estación de votación le pidiera que se quitara la camiseta debido a la prohibición de publicidad partidaria, el hombre accedió pero luego amenazó con "volver" debido a su insatisfacción con el tratamiento recibido al salir de la estación de votación. La policía tomó una declaración y emitió una advertencia al hombre. Además, la policía en Erfurt está investigando graffiti político ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación como incidentes de daños criminales.

12:15 Correctiv advierte contra la circulación de información falsaLa red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre una afirmación falsa recurrente que indica que firmar el papel de votación protege contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del Funcionario Electoral Federal confirmó a Correctiv: "El papel de votación no debe ser firmado. La firma del papel de votación por el votante podría poner en peligro el secreto del voto y hacer que todo el papel de votación sea nulo".

11:51 Voigt espera "relaciones mayoritarias estables"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ya ha votado. Espera que "muchos turingianos vayan a las urnas y ejerzan su derecho a dar forma al futuro de nuestra tierra". También espera "relaciones mayoritarias estables" para que la tierra pueda progresar una vez más.

11:25 Aumento de ataques extremistas de derecha en SonnebergSonneberg es el primer distrito en Alemania liderado por un político de AfD, pero los activistas afirman que están siendo sometidos a amenazas masivas - muchos han dejado de trabajar como resultado. Se especula que el número de ataques extremistas de derecha ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos atribuyen este aumento al administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer se expresa en la urnaEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales en su estado federal "probablemente la elección más importante en 34 años". En su voto en Dresde, expresó su gratitud a muchas personas que "votaron de manera diferente" en el pasado pero que ahora han cambiado su apoyo a la "fuerza poderosa en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión permitirá una formación de gobierno que sirva a esta tierra", continuó Kretschmer. En las últimas encuestas, su CDU está en una carrera cerrada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "no está en la papeleta"Para el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es "un festival de la democracia" - aunque existe la posibilidad de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explicó por qué no recomienda un gobierno de minoría y por qué duda de la competencia de la BSW.

09:59 "Sin sensibilidad histórica" - historiador expresa frustración por la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew expresó su descontento con la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que se llevarán a cabo el 1 de septiembre, coincidiendo con el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Loew, director del Instituto Alemán para Asuntos Polacos, le dijo a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Alguien sin sensibilidad histórica debe haber gedacht que esto era una buena idea". En cuanto a la AfD, catalogada como "seguramente de extrema derecha" por el servicio de inteligencia interior en ambos estados, Loew dijo: "Esto podría

09:30 "Elección clave": Todos los datos sobre las elecciones estatales de SajoniaAlrededor de 3.3 millones de votantes elegibles en Sajonia pueden elegir hoy el partido que marcará el rumbo político en el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU ha sido la fuerza más fuerte en el estado desde 1990, pero podría enfrentar la posibilidad de perder esa posición por primera vez. El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refirió a las elecciones como "clave". "Todo está en juego aquí".

09:05 Kretschmer acusa al tráfico luminoso de "caos preelectoral"Ha llegado el día de las elecciones en Sajonia, con la pregunta en mente de todos: ¿Extendrá el Ministro Presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? Durante una entrevista en ntv, habló sobre su postura en temas de refugiados, el gobierno de tráfico luminoso y la guerra de Ucrania.

08:24 ¿El AfD podría ser una amenaza para la democracia?Las encuestas sugieren que el AfD probablemente ganará una gran influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Como advirtió un grupo de investigación, esto podría ser perjudicial para las instituciones democráticas, dado que el estado de derecho puede no ser tan sólido como muchos podrían creer.

08:00 Las urnas abren en Turingia y SajoniaHoy se elegirán nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, el AfD lidera en Turingia. En Sajonia, la CDU del Ministro Presidente en ejercicio Michael Kretschmer y el AfD están en una carrera ajustada. Se esperan proyecciones iniciales después del cierre de las urnas a las 6 pm. Estas elecciones en los dos estados alemanes orientales también servirán como una medida para la coalición de tráfico luminoso en Berlín.

Para la coalición actual rojo-rojo-verde liderada por el Ministro Presidente Bodo Ramelow (Izquierda) en Turingia, no hay una mayoría clara en las encuestas. Una coalición compuesta por la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD podría formarse después de las elecciones. En Sajonia, sigue sin estar claro si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes aún tiene una mayoría. Kretschmer no descarta la posibilidad de una alianza con la BSW. La Izquierda enfrenta el riesgo de ser expulsada del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría ocurrir para los Verdes y el FDP en Turingia.

