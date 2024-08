El vicepresidente de Irán vomita después de 11 días

El presidente de Irán debe encontrar a un nuevo hombre de confianza, ya que su vicepresidente ha renunciado apenas unos días después de asumir el cargo. Se dice que la selección de nuevos ministros para el gabinete es la razón detrás de esta decisión.

Once que Mohammed-Javad Sarif fue nombrado como el nuevo vicepresidente de Irán, solo once días después renunció a su cargo y dejó el gabinete del presidente Massoud Peseschkian. "No estoy satisfecho con mi trabajo y lamento no haber cumplido con las expectativas", dijo el político moderado en la plataforma X. Por lo tanto, prefiere regresar a su trabajo académico en la universidad.

En su declaración, Sarif insinuó que la selección de nuevos ministros para el gabinete de Peseschkian fue la razón detrás de su decisión. Al menos siete de los 19 ministros nominados no eran la primera opción, según Sarif. "Espero que estas decisiones puedan equilibrarse con nuevas designaciones", escribió el antiguo jefe diplomático del país, sin entrar en más detalles.

La renuncia de Sarif ya es el segundo crisis para Peseschkian desde que asumió el cargo a finales de julio, después del asesinato del jefe extranjero de Hamas, Ismail Haniyah, en Tehran.

Significativamente involucrado en la victoria electoral

Sarif fue de facto el hombre de confianza de Peseschkian en su campaña presidencial y, debido a su popularidad, estuvo significativamente involucrado en su victoria electoral. Después de las elecciones, Sarif se suponía que trabajaría con un grupo de expertos para compilar una lista de candidatos para los cargos de ministros y vicepresidentes. Esta lista se supposedía diseñar de tal manera que las reformas prometidas por Peseschkian durante la campaña también pudieran implementarse.

Después de cuatro semanas, Peseschkian presentó una lista de candidatos el domingo que, según los observadores, no encaja con los planes y las promesas de reforma. Los observadores asumen que la facción ultraconservadora y los hardliners impusieron algunos ministros a Peseschkian. Ahora, los críticos acusan a Peseschkian de no haber resistido esta influencia.

Sarif fue una de las figuras clave para Peseschkian en la implementación de su nueva línea de política exterior. Con él y un nuevo equipo diplomático, Peseschkian esperaba reiniciar las negociaciones nucleares para que las sanciones que actualmente paralizan la economía iraní pudieran levantarse. Sarif sirvió como el jefe diplomático del país desde 2013 hasta 2021 y pudo concluir el acuerdo nuclear internacional con las seis potencias mundiales en 2015 como el jefe del equipo negociador iraní.

La renuncia de Mohammed-Javad Sarif ha desencadenado críticas hacia el presidente Massoud Peseschkian, ya que muchos creen que no resistió la imposición de ministros ultraconservadores por parte de los hardliners. La Comisión responsable de seleccionar ministros y vicepresidentes ha sido un punto de controversia, con Sarif expresando su descontento con los candidatos elegidos.

Como figura clave en la política exterior del presidente Peseschkian, la renuncia de Sarif de la Comisión podría obstaculizar los esfuerzos para reiniciar las negociaciones nucleares y levantar las sanciones, ya que jugó un papel crucial en la negociación del acuerdo nuclear internacional en 2015.

Lea también: