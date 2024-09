- El viceministro de Estado del SPD aboga por la prohibición de los programas de entrevistas - Esken justifica su postura

La copresidenta del SPD, Saskia Esken, respondió enfadada a la llamada de la vicepresidenta del SPD de Brandeburgo, Katrin Lange, para boicotear los programas de debate. Durante una aparición en "Beisenherz" de ntv, Esken declaró: "Eso no es cómo nos comunicamos dentro del SPD". Anunció planes para hablar con Lange. "Quizás nos hemos olvidado de hablar entre nosotros durante un tiempo. Tenemos que arreglar eso".

Después de las elecciones en Sajonia y Turingia, Lange (52), ministra de Finanzas de Brandeburgo y vicepresidenta del SPD en el estado, le dijo al periódico "Bild": "Sería una mejora significativa si ciertas personas evitaran los programas de debate. Es simplemente intolerable". No mencionó nombres explícitamente, pero "Bild" mencionó a Esken entre otros. El nuevo parlamento estatal de Brandeburgo se elegirá en aproximadamente tres semanas.

Lange justifica la idea del boicot a los programas de debate

En respuesta a las críticas, se acusó a Esken de su reacción al ataque con cuchillo en Solingen con tres fallecidos. En el programa de ARD "Caren Miosga", había dicho después del ataque: "No hay mucho que aprender de este ataque, ya que el atacante aparentemente no era conocido por la policía y no estaba bajo observación". Más tarde corrigió su evaluación.

Lange aclaró en Facebook: "No nombré a nadie específicamente, pero mi intención era clara. Sí, ya es suficiente. La impresión es condenatoria - y no solo en el este".

Vicepresidenta del SPD: Paciencia menguante con la política

Lange aludió a la creciente crítica del gobierno de la coalición federal. "Los resultados en Sajonia y Turingia indican que la paciencia de la gente con la política actual está disminuyendo a nivel nacional", informó a "Bild".

"Necesitamos un esfuerzo colectivo en migración, similar al acuerdo de asilo en los 90", añadió Lange. "La aceptación de la política migratoria anterior, como la promovida por Angela Merkel, ha virtualmente desaparecido entre grandes sectores de la población, no solo en Alemania Oriental".

El presidente del gobierno y candidato principal del SPD de Brandeburgo, Dietmar Woidke, había abogado por una reforma del asilo la semana pasada. Woidke ha ligado su futuro político en la política estatal a una victoria el 22 de septiembre. Se informes que Lange está entre varios políticos del SPD que se consideran posibles sucesores.

