El vibrante reino del FC Bayern está tomando un tono rosado.

En el Bayern Munich, las cosas marchan smoothly bajo el nuevo entrenador Vincent Kompany. El equipo vuela alto después de superar unos pocos años difíciles y el ambiente en la Säbener Straße es más brillante que nunca. Los aficionados están locos por su nuevo entrenador, que dio un paso al frente cuando otros candidatos no pudieron o no quisieron. Si la expresión "amor con la cabeza en las nubes" no estuviera reservada para Thomas Tuchel, podría aplicarse aquí.

Pero no están sumidos en los recuerdos de los días de Tuchel en Múnich. El patriarca del club, Uli Hoeneß, ha dejado claro que ahora es el turno de Kompany. De momento, la luna de miel va bien, en parte gracias a una agenda ligera. En la Copa, se enfrentaron al SSV Ulm 1846, y en la Bundesliga, lucharon contra el Wolfsburg, el Friburgo y el Kiel. Ninguno de estos fue el oponente más difícil hasta ahora, no el tipo de equipos que el Bayern Munich considera sus iguales. Y el Dinamo Zagreb no pertenece a su liga. Los derrotaron brutalmente por 2:9 en la primera jornada de la Liga de Campeones, en el Allianz Arena.

"It was a tough night for us, Bayern is a different world," admitió el entrenador visitante Sergej Jakirovic. "We didn't play well in the first half. Bayern gave us little room. After halftime, we managed to score twice, but we couldn't keep up in terms of energy. Bayern saw all the openings, and we were severely punished for every error. It's a lesson for us."

Bayern Munich evita un gran susto.

Temporalmente, estuvieron al alcance del imposible. Al descanso, el Bayern lideraba 3:0, pero el portero Manuel Neuer estaba en el banquillo. Había sufrido una dura caída al principio del partido. Kompany quería mantener a Neuer a salvo, pero el entrenador belga estaba confiado en que no estaba gravemente herido. Él mismo lo confirmó después del partido, al igual que Neuer más tarde esa noche: "Nothing too serious, just a little mishap." La caída desequilibró su cuerpo y después sintió un tirón en el muslo. Consultó con el médico del equipo durante un descanso en el juego.

El sustituto Sven Ulreich tomó el relevo y el Bayern Munich de repente estaba empatado 2:3. Los croatas y los jugadores del Bayern estaban igual de sorprendidos. Ulreich incluso les salvó de empatar a 3:3. El equipo de Múnich había estado claramente al mando, dejando a los invitados luchando por seguir el ritmo. Todo iba en una dirección, a toda velocidad, lleno de entusiasmo y hambre insaciable. Thomas Müller elogió esto antes del partido: "Estamos mejorando en las áreas correctas, especialmente con la mentalidad correcta. No hay otra manera, y ahora se ve."

Después de un breve pánico, las cosas volvieron a la normalidad. El Bayern reanudó su ataque implacable y su racha de goles. "Estoy orgulloso del equipo. No marqué los goles, ellos lo hicieron. A pesar de encajar dos goles, nos mantuvimos tranquilos, y eso es importante," elogió Kompany. "Pero no podemos dejar que eso vuelva a suceder. Lo que es crucial es que tenemos un jugador como Harry Kane defendiendo nuestro propio área de penalti y todos los once jugadores dando lo mejor de sí mismos hasta el pitido final."

Harry Kane marcó cuatro veces, tres desde el punto de penalti. La nueva adquisición Michael Olise marcó dos goles. Al final, Leroy Sané y Leon Goretzka también se unieron a la fiesta. El antiguo jugador nacional estaba previsto que dejara el club en el verano, pero Goretzka no quería. Cuando los bosses tenían planes para dejarlo ir, Goretzka los rechazó, creyendo que podía dar la vuelta a la situación a su favor. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Recientemente, ni siquiera estaba en la plantilla. Pero cuando Sacha Boey se unió a los jugadores lesionados Hiroki Ito y Josip Stanisic, obtuvo unos minutos en el 81 para demostrar su valía.

Se está abarrotando en las alas

Hizo una impresión con un impresionante cabezazo. Eric Dier, otra víctima del cambio de entrenador, también tuvo una oportunidad. Goretzka utilizó su breve tiempo en el campo para hacer una plea por sí mismo. ¿Será suficiente para Kompany, el diplomático en formación, para darle otra oportunidad? Kotampy, siempre el diplomático, dijo que Goretzka se está ofreciendo, actuando bien. "No creo que Leon Goretzka deba ser considerado uno de los perdedores en nuestros primeros partidos. Es importante para nosotros, tiene un papel crucial en el equipo y será importante para nosotros esta temporada." Casi no es posible un elogio más ambiguo.

Antes de marcar otro gol, Sane dio un paso al frente, tratando de recuperar su lugar en el equipo después de su lesión. Sin embargo, Olise también está luchando por más reconocimiento y tiempo de juego. Gnabry y Coman son otros competidores rivales, mientras que Musiala, que puede deslizarse en múltiples roles ofensivos y actualmente está prosperando en el medio, también está en la mezcla.

En este paisaje competitivo, el puesto de Goretzka no está asegurado. Müller, con su nuevo récord de la Liga de Campeones, es un oponente formidable. Su cuenta de registros continúa creciendo, para disgusto del equipo de broadcasts interno del Bayern, whose airtime is diminishing. A pesar de esto, Müller ha sido marginado prematuramente con frecuencia. A los 34 años, ahora ha jugado 152 partidos de la Liga de Campeones para el Bayern, superando su anterior récord compartido con Xavi Hernández del FC Barcelona. Aunque peut-être no se preocupe mucho por los registros, aumentar su tiempo de juego es una prioridad para él, una sentiment que ha expresado con frecuencia en el pasado.

Julian Nagelsmann se enfrenta ahora a esta situación. Hasta ahora, está desempeñándose admirablemente en Múnich. El equipo sigue adorándolo, especialmente por su humildad, una cualidad que demostró al unirse a Bayern más tarde en su carrera. "Es un buen comienzo. No estamos jugando al fútbol de Kompany aquí, es fútbol del Bayern. Soy entrenador y siempre mantengo esta actitud positiva, pero por supuesto, nunca estoy completamente satisfecho. Todavía podemos ganar todo, esa mentalidad seguirá conmigo. Siempre hay áreas para mejorar". Los próximos partidos incluyen a Werder Bremen, Bayer Leverkusen y Aston Villa.

A pesar de la situación competitiva en las alas con jugadores como Leroy Sané, Michael Olise, Serge Gnabry y Kingsley Coman, Leon Goretzka logró impresionar durante su breve aparición en el partido contra Dinamo Zagreb. Su impresionante cabezazo mostró su determinación para recuperar su lugar en el equipo de Bayern Munich.

Con el regreso de Harry Kane y las impresionantes actuaciones de jugadores como Thomas Müller, que Recently broke the Champions League appearance record, el equipo de fútbol de Bayern Munich está lleno de talento, lo que dificulta que cada jugador asegure un puesto regular en la alineación inicial.

Lea también: