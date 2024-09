El viaje introductorio de Dethlef a los vehículos de tracción en las cuatro ruedas con Globebus Performance 4x4

Modernos vehículos recreativos Dethleffs reconocen las tendencias actuales en el mundo del caravaning. Por lo tanto, en el Salón del Caravaning de Düsseldorf (hasta el 8 de septiembre), presentan su primer autocaravana con tracción total. El Globebus Performance 4x4, basado en el VW Crafter, debutará como un estudio relacionado con la serie, con su producción a punto de comenzar, comenzando con una lujosa "Primera Edición" a un precio de 120.000 euros, disponible para comprar en los pabellones de la exposición.

A diferencia de algunos competidores, Dethleffs, que forma parte del Grupo Erwin Hymer, no optó por un Mercedes Sprinter como vehículo base, sino que seleccionó el VW Crafter, específicamente su variante 4x4, lo que demuestra su conformidad con las tendencias de la industria.

Capacidades off-road, sin ser un vehículo de expedición

El modelo todoterreno de Dethleffs, de tono gris y marcado, cuenta con algunas características off-road, como neumáticos todo terreno de 18 pulgadas en llantas mates negras, barra de luz LED, parachoques, toldo, escalera y barandilla también en negro mate. Sin embargo, la empresa de Allgäu se abstiene de etiquetarlo como un modelo de expedición o un todoterreno extremo. weather, ya sea en senderos de campo, accesos a playas de arena, grava o pendientes heladas, el Globebus 4x4 puede acceder con facilidad a lugares remotos.

Para estancias prolongadas en campamentos pintorescos y remotos, Dethleffs ha priorizado la autosuficiencia. El Globebus incluye una estufa diésel y su nevera eléctrica de 131 litros con compresor obtiene energía de un paquete de seis baterías de ion-litio con una capacidad de carga de 263 Ah. El único electrodoméstico de gas es la cocina de dos quemadores, que requiere un pequeño tanque de gas de 2.8 kg debajo del armario de la cocina, eliminando la necesidad de barriles de gas incómodos y maximizando el espacio de almacenamiento.

El inodoro seco ambiental Clesana C1 y un sistema de filtro de agua también fortalecen la independencia en la carretera. Ambos se ofrecerán como accesorios opcionales en la versión de la serie. La disposición interior se ajusta a un diseño estándar, con una zona de descanso para cuatro personas en la parte delantera, un baño y una cocina en el centro del vehículo y camas individuales en la parte trasera. El garaje debajo está recubierto con chapa de aluminio corrugado y puede llevar hasta 350 kg.

Ágil y maniobrable gracias a su distancia entre ejes corta

La distancia entre ejes corta del Crafter compacto permite que el semiintegrado de 6.85 metros de longitud y 2.20 metros de ancho con tracción total conserve una agilidad y maniobrabilidad razonables. Sin embargo, la prolongación del guardabarros trasero requiere precaución al maniobrar. El potente motor diésel de 120 kW/163 CV es estándar en la Primera Edición, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, bloqueo de diferencial y una elevación de 5 cm. El eje delantero ha sido reforzado y la suspensión de aire en el eje trasero mejora el confort de conducción.

Teniendo en cuenta el peso de la tracción total, el peso máximo permitido del motorhome es de 3.88 toneladas. Todavía no se ha confirmado si se presentará una versión con tracción trasera en el futuro, possibly in the 3.5-tonne class.

La decisión de Dethleffs de utilizar un VW Crafter 4x4 como vehículo base para su nuevo motorhome con tracción total se alinea con las tendencias de la industria, demostrando su compromiso con los vehículos motorizados que satisfagan las necesidades actuales del caravaning.

Lea también: