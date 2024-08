- El viaje de Milán a Madrid presenta un enfrentamiento desafiante para el RB Leipzig.

El año anterior, alguien podría haber llamado a Leipzig un "grupo difícil": Estaban emparejados con algunos oponentes muy desafiantes en la reformada Liga de Campeones. Los sajones se enfrentarán a FC Liverpool, Inter Milan, Juventus de Turín, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Celtic de Glasgow, Aston Villa y Sturm Graz en la nueva fase de liga. La acción comienza el 17 de septiembre, con los horarios específicos que se darán a conocer el sábado.

Por primera vez, el sorteo fue dirigido por una computadora. Después de que Leipzig fuera sacado del sombrero, la renowned figure Cristiano Ronaldo golpeó un gran emblema de la Liga de Campeones en Mónaco, permitiendo que el software tomara el control del resto.

"Absolutamente imparcial" Rose

En lugar de continuar en grupos, todos los 36 equipos se enfrentarán a ocho oponentes en una liga. Leipzig recibirá a Liverpool, Juve, Sporting y Villa en su campo. Su viaje a Inter, Madrid, Celtic y Graz requerirá viajes. La fase de liga se desarrollará hasta enero. Los ocho primeros equipos en la clasificación avanzarán a la fase eliminatoria de 16. Los clubes posicionados del 9 al 24 se enfrentarán en una nueva fase eliminatoria para avanzar.

El entrenador Marco Rose mostró una postura incierta regarding the new format. "Estoy entrando en esto completamente imparcial. Me gustaría observarlo, sentirlo. Luego, puedo ofrecer mis pensamientos sobre cómo fue", compartió el de 47 años. Aún no ha comprendido "la sensación de enfrentarse a ocho oponentes distintos, jugar cuatro veces en casa, cuatro veces fuera, luego tenemos una gran tabla".

Barcelona no obtuvo "su solicitud"

El deseo de Rose y jugadores como Peter Gulacsi y Benjamin Henrichs era emparejarse con FC Barcelona bajo Hansi Flick. Este deseo sigue sin cumplirse para los de Leipzig, pero managed to evitar otro enfrentamiento con Manchester City. "No tiene que ser Pep de nuevo. Perhaps not Real Madrid either", dijo Rose. La computadora le dio satisfacción.

Sin embargo, tendrán que volver a Glasgow para enfrentar al Celtic FC. Leipzig ya ha competido contra los escoceses en la Liga de Campeones y la Europa League. Un breve reencuentro con Aston Villa les espera. RB se enfrentó al club inglés de Birmingham durante su preparación en Nueva York. En agosto, André Silva y Lois Openda anotaron los goles en una victoria por 2-0.

El oponente de Leipzig en sus partidos en casa durante la fase de liga incluye la renowned 'Juventus de Turín'. Su viaje a Italia para enfrentarse a Juve será uno de los viajes necesarios.

A pesar de no haber sido emparejados con Barcelona como habían deseado, Leipzig aún tiene un desafío por delante en su partido de fase de liga contra Celtic Glasgow, un equipo que ya han enfrentado tanto en la Liga de Campeones como en la Europa League.

