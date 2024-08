- El VfB de Stuttgart gana el duro test contra el Bilbao 4-0

El "Vizemeister" del VfB Stuttgart celebra una clara victoria para culminar su preparación de verano. En su último y difícil examen antes del choque de la Supercopa contra el Bayer Leverkusen, el equipo de la Bundesliga logró una victoria de 4:0 (2:0) sobre los campeones de la Copa del Rey del Athletic Bilbao, con el fichaje récord Deniz Undav entrando como sustituto tardío. En el partido inaugural de la temporada, Silas Katompa Mvumpa marcó un doblete (11', 49'), con goles adicionales de Ermedin Demirovic (14') y Nick Woltemade (79') ante 50,000 espectadores.

Sin los participantes de la Eurocopa en la alineación inicial, el equipo sorpresivo de la temporada pasada dominó el juego desde el principio contra los decepcionantes visitantes. Los locales salieron con todo, liderando 2:0 después de solo 15 minutos.

Silas abrió el marcador con un cabezazo de esquina asistido por Jeff Chabot. Una combinación de dos nuevas incorporaciones luego llevó al segundo gol: Justin Diehl cruzó, y Demirovic remató desde cerca. Después del descanso, Silas marcó con una jugada individual contra los participantes de la Liga Europa, y Woltemade, quien llegó de Bremen, añadió otro.

La entrada de Undav (84') fue recibida con vítores del público. Al día siguiente, los de Swabia anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el Brighton & Hove Albion. Undav jugó cedido en Stuttgart la temporada pasada y continuará jugando para el equipo del entrenador Sebastian Hoeneß.

Este sábado, los subcampeones de la temporada anterior se enfrentarán en la Supercopa en Leverkusen. La primera ronda de la DFB-Pokal contra el SC Preußen Münster tendrá lugar el 27 de agosto. El equipo de Stuttgart comenzará su temporada de la Bundesliga con un partido fuera de casa contra el SC Freiburg el 24 de agosto.

