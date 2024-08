El veterano que rompió récords Kurt Bendlin ha fallecido.

El legendario decatleta Kurt Bendlin ha fallecido. Su cónyuge confirmó que el medallista de bronce olímpico de 1968 falleció el pasado jueves en Paderborn. A la edad de 81 años, el padre de dos hijos había logrado algunas hazañas notables. Su impresionante récord mundial en la prueba de 100 metros con vallas en 1967 lo colocó en el centro de la atención del atletismo. A pesar de su amor por la naturaleza, Bendlin estaba especialmente orgulloso de su medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de México.

El fin de semana icónico del 14 de mayo de 1967 marcó la cúspide de la carrera de Bendlin. Con 8319 puntos en un sofocante 38 grados, rompió el récord mundial del decatlón en el estadio universitario de Heidelberg. Su impresionante actuación, junto con la medalla de bronce, cuatro títulos alemanes y el título de "Deportista del Año" en 1967, se consideran sus mayores logros.

Un campo de batalla de 14 operaciones

La medalla de bronce tenía un brillo especial para Bendlin, padre de la hija Nicola y el hijo Kolja. Este logro llegó como una sorpresa y un testimonio de su determinación: A pesar de su récord mundial, se lesionó durante la preparación en EE. UU., lo que lo obligó a entrenar solo seis semanas antes de los Juegos Olímpicos de Ciudad de México.

A pesar de los calambres, Bendlin aseguró su lugar en el podio con una asombrosa actuación en el segundo día. "Lo que logré en el horno olímpico del decatlón fue increíble", dijo el polivalente all-rounder. "Esa fue mi mejor actuación".

Durante su carrera, desde 1962 hasta 1976, Bendlin se sometió a un total de 14 operaciones. "Mi fuerza superó la resistencia de mis huesos y articulaciones", admitió en una ocasión.

Orígenes en Prusia Occidental

El éxito deportivo de Bendlin se debe en gran medida a los legendarios entrenadores Bert Sumser y Friedel Schirmer. Sin embargo, su mayor bendición tenía un solo nombre: Martina. Se conocieron en 1966 y no fue hasta 1980 que se casaron, 14 años después. "Mi esposo no podía decidirse: No podía elegir entre el decatlón, la carrera y el matrimonio", dijo su esposa. "Mi esposo tenía un gran corazón, era amoroso, siempre ayudaba y era generoso", dijo Martina Bendlin en el 65 cumpleaños de su esposo.

Nacido el 22 de mayo de 1943 en Thorn, Prusia Occidental, y criado en Malente, el resistente jubilado pasó sus últimos años organizando clases de fitness para ejecutivos cansados en Malente. Su madre y su hermano huyeron a Malente con un Kurt de dos años durante la guerra, ya que su padre había muerto en cautiverio.

Las clases "padre e hijo" en su granja en Paderborn también fueron populares. Además, "Kuddel" Bendlin se dedicó a proyectos sociales, ayudando a personas adictas al alcohol y las drogas a reintegrarse en la sociedad. "Nunca te rindas

