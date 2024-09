- El veterano actor James Darren falleció.

James Darren (Nacido en 1936-Fallecido en 2024) a sus 88 años:

Según un comunicado en su sitio web oficial, James Darren, el actor, falleció pacíficamente en su sueño en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles el 2 de septiembre, lunes. Según su hijo Jim Moret, Darren estaba programado para someterse a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica, pero se consideró demasiado débil para el procedimiento. Según Moret, "Siempre pensé que superaría esto, simplemente era tan genial."

Nacido como James Ercolani en Filadelfia en 1936, Darren era hijo de un inmigrante italiano. Abandonó la escuela a los 16 años con el sueño de convertirse en actor, y finalmente fue descubierto por un cazatalentos. Afinó sus habilidades de actuación con Stella Adler en Nueva York antes de firmar con Columbia Pictures y debutar en el cine en "Man with a Gun" en 1956.

Triunfo en "April Love"

Su papel estelar llegó en 1959 con la película de comedia "April Love". En esta película, interpretó al interés amoroso del personaje de Sandra Dee, un aprendiz de surf llamado "Moondoggie". Esta película fue un gran éxito, impulsando la cultura del surf de California y a las estrellas de la película. Además de su carrera actoral, Darren también exploró la música, lanzando éxitos como "Goodbye Cruel World", que llegó al puesto número 3 en la lista Billboard Hot 100 en 1961.

Darren continuó su papel en las secuelas "April in Hawaii" (1961) y "April in Rome" (1963). Aunque la actriz principal cambió en cada película, Darren admitió su obligación contractual, stating, "They had me under contract... But with these beautiful young women, it was the best dungeon I could ever be in."

Luchas con la fama

A medida que su fama crecía, Darren encontró que su disfrute disminuía. Describió un incidente en San Francisco en el que su intensa fama llevó a una multitud abrumadora a irrumpir en el estudio, arrastraba fuera y le arrancaba el cabello como recuerdo. "Estaba aterrorizado. Estaba aterrorizado porque dolía mucho", compartió Darren.

Programas de televisión y debut como director

En la década de 1970, Darren apareció en varios programas de televisión como "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" y "The Love Boat". De 1983 a 1986, protagonizó la serie de drama policial "T.J. Hooker" junto a William Shatner y Heather Locklear. Jenkins también dirigió un episodio de "T.J. Hooker" antes de pasar a dirigir episodios de populares programas como "Melrose Place" y "Beverly Hills, 90210".

Darren se casó con su novia de la escuela secundaria Gloria Terlitsky en 1955 y tuvieron un hijo llamado Jim en 1956 antes de divorciarse en 1958. Jim fue adoptado más tarde por el tercer esposo de Terlitsky y asumió el apellido Moret. Darren se casó más tarde con Miss Dinamarca, Evy Norlund, en 1960 y tuvo hijos Christian y Anthony.

Después de lograr el éxito en sus carreras de actuación y música, Darren continuó trabajando en la producción de televisión, dirigiendo episodios de populares programas como "Melrose Place" y "Beverly Hills, 90210". Incluso en la parte posterior de su carrera, la influencia de Darren en la industria de producción de televisión era evidente.

Al reflexionar sobre su vida, el hijo de Darren, Jim Moret, compartió sus pensamientos sobre la fuerza y la resiliencia de su padre, stating, "My father was not just an actor and singer, but a television production pioneer who left a lasting impact on the industry."

Lea también: