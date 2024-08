- El vendedor exige saber con qué intensidad necesita hablar, discutiendo este asunto con su colega.

Es hora de que Bea Safari se despida. La maquilladora de Aquisgrán está lista para separarse de su pintura de Janosch, una compra que hizo en una exposición hace tres décadas. "Ya no la uso, solo ha estado collecting dust on the wall," comenta, ahora con 81 años.

Detlev Kümmel, el experto en arte, proporciona información sobre la carrera de Janosch. Nació Horst Eckert en 1931 y se hizo famoso en la década de 1950 como ilustrador bajo el seudónimo de Janosch.

"Naked for Rare": Una impresión a color firmada a mano de Janosch de la década de 1990

La pintura muestra las tres figuras más icónicas de Janosch: Tiger, Bear y Duck-Tiger. Aquí, el Tiger tiernamente coloca su mano en la cabeza del Bear, diciendo: "Tú, viejo cerdo peludo, eres mío para siempre". La pieza es una impresión a color firmada a mano de la década de 1990 con una dedicatoria personal al vendedor. El vendedor desea 500 euros por la pintura y Kümmel la valúa en 450 a 500 euros.

Sin embargo, Bea Safari debe lograr primero este precio en la sala del trader. La multitud se enamora de la dibujo desde el principio, pero surgen problemas técnicos. "Esta es una pequeña joya," comienza Julian Schmitz-Avila, solo para ser detenido por el vendedor.

"No te oigo," responde el vendedor, refiriéndose a sus dificultades auditivas. "Habla más fuerte," responde Schmitz-Avila, encontrando el volumen adecuado. En el mismo volumen, lanza su oferta inicial de 250 euros. Jan Čížek y Markus Wildhagen lo siguen con sus ofertas.

Schmitz-Avila finalmente sale victorious. Bea Safari entrega el dinero y revela el propósito previsto de los 500 euros: "Esto me ayudará a comprar nuevos audífonos," se ríe.

