El vástago de Omicron, XBB.1.5, podría impulsar la aparición de Covid-19 en EE.UU.

El resultado ha sido un aumento gradual de casos y hospitalizaciones que nunca pareció alcanzar los picos de la ola BA.5 de este verano y que, desde luego, no se pareció en nada al tsunami de enfermedad causado por la cepa Omicron original hace un año.

Pero el viernes, el panel de variantes Covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. reveló un nuevo caballo negro que pronto podría arrasar: XBB.1.5.

Los CDC calculan que XBB.1.5 ha duplicado con creces su cuota en el pastel de Covid-19 cada semana durante las últimas cuatro, pasando de alrededor del 4% al 41% de las nuevas infecciones durante el mes de diciembre. En el noreste, los CDC estiman que XBB.1.5 está causando el 75% de los nuevos casos.

"Desde hace unos meses, no habíamos visto una variante que despegara a esa velocidad", afirma Pavitra Roychoudhury, directora de secuenciación Covid-19 en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

Los virólogos y epidemiólogos afirman que este sublinaje Omicron tiene características que le confieren el potencial de impulsar una nueva oleada de casos de Covid-19 en EE.UU., aunque aún no está claro cuál será su magnitud y si podría enviar a muchas más personas al hospital.

A pesar de la reciente preocupación por la posibilidad de que una nueva amenaza de Covid-19 proceda de la actual oleada de casos en China, los expertos señalan que XBB.1.5 parece haber surgido en Estados Unidos. Se detectó por primera vez en Nueva York y Connecticut a finales de octubre, según GISAID, una iniciativa mundial para catalogar y rastrear variantes del coronavirus.

Trevor Bedford, catedrático de biología computacional del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, afirmó que XBB.1.5 tiene una tasa de crecimiento similar a la de su primo lejano BA.5.

Bedford ha cifrado su número reproductivo efectivo -el número de nuevas infecciones que se espera que provoque cada persona infectada- en torno a 1,6, aproximadamente un 40% más que su siguiente competidor más cercano.

"Espero que impulse una mayor circulación en las próximas semanas", escribió Bedford en un correo electrónico. Ese aumento puede no reflejarse en el número de casos, señaló, ya que cada vez más personas se hacen la prueba en casa, y sus casos pueden no ser contados a menos que busquen atención médica y obtengan una prueba de laboratorio para confirmar sus resultados. "Así que yo me fijaría en las hospitalizaciones en los grupos de edad vulnerables [como los ancianos] como mejor indicador de la oleada", escribió.

Subvariantes resbaladizas

XBB.1.5 es producto de la recombinación: Dos descendientes de BA.2, la subvariante que impulsó una modesta oleada de casos en EE.UU. en abril, intercambiaron partes de su código genético, lo que dio lugar a 14 nuevas mutaciones en las proteínas de espiga del virus en comparación con BA.2, y a un nuevo sublinaje, XBB.

XBB provocó una oleada de casos en Singapur este otoño, pero no llegó a ganar mucho terreno en Estados Unidos. Aquí, tuvo que competir contra una serie de variantes que circulaban conjuntamente y que habían evolucionado de forma independiente algunas de las mismas mutaciones, lo que las hacía más parecidas.

Aun así, los científicos han seguido de cerca el XBB y sus derivados.

El Dr. David Ho, catedrático de microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia, probó recientemente en su laboratorio virus diseñados para tener los picos de XBB y XBB.1, así como BQ.1 y BQ 1.1, contra anticuerpos de la sangre de personas que habían sido infectadas, que habían sido vacunadas con las vacunas bivalentes original y nueva, y que habían sido tanto infectadas como vacunadas. Su equipo también probó 23 tratamientos con anticuerpos monoclonales contra estos nuevos sublinajes.

Descubrió que XBB.1 era el más escurridizo de todos. Tenía 63 veces menos probabilidades de ser neutralizado por anticuerpos en la sangre de personas infectadas y vacunadas que BA.2 y 49 veces menos probabilidades de ser neutralizado en comparación con BA.4 y BA.5.

En términos de evasión inmunitaria, afirma Ho, estas variantes se han alejado tanto de los anticuerpos que hemos fabricado para usarlos contra ellas como la variante Omicron original se alejó de los virus Covid-19 que la precedieron hace aproximadamente un año.

Califica estos niveles de evasión inmunitaria de "alarmantes" y afirma que podrían comprometer aún más la eficacia de las vacunas Covid-19. Sus hallazgos se publicaron recientemente en la revista Cell.

Ho explicó el lunes que el XBB.1.5 presentaba los mismos niveles de evasión de anticuerpos que el XBB.1, lo que significa que tiene el potencial de escapar a la protección de las vacunas y las infecciones anteriores. También es resistente a todos los tratamientos actuales con anticuerpos, incluido Evusheld.

Otro as en la manga

Además de su gran capacidad de evasión inmunitaria, el XBB.1.5 tiene otro as en la manga que parece estar contribuyendo a su crecimiento. Tiene una mutación clave en el sitio 486, que le permite unirse más estrechamente a ACE2, la puerta que el virus utiliza para entrar en nuestras células.

"La mutación permite claramente que el XBB.1.5 se propague mejor", escribió en un correo electrónico Jesse Bloom, virólogo computacional del Centro Oncológico Fred Hutchinson.

Bloom, que estudia la evolución de los virus y las proteínas virales, fue el primero en señalar que esta mutación podría ser importante para la aptitud viral. Ha sido confirmada por Yunlong Cao, de la Universidad de Pekín.

"Tiene más capacidad para entrar en las células", afirma Roychoudhury, lo que significa que es más infeccioso.

Aun así, los expertos afirman que es difícil saber qué parte del crecimiento del XBB.1.5 puede atribuirse a las propiedades del virus y qué parte simplemente a la buena sincronización.

La llegada de las vacaciones, durante las cuales es más probable que la gente viaje y socialice, da a cualquier infección -ya sea gripe, Covid-19 o VRS- más espacio para correr.

"La mayoría de los responsables de salud pública habrían esperado un aumento de los casos de Covid-19, incluso antes de que supiéramos lo del XBB.1.5", afirma Andrew Pekosz, profesor de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins que estudia la replicación vírica. "Así que si el aumento de casos de Covid que se está produciendo durante las fiestas se debe a las interacciones sociales que ha tenido la gente o si está relacionado específicamente con XBB.1.5 es algo que todavía no está claro. Ambas cosas probablemente estén contribuyendo".

La mayoría de los expertos dijeron que, si bien esperan que XBB.1.5 tenga el potencial de causar más enfermedades, no esperan que esas infecciones sean necesariamente más graves.

Mirando al noreste, donde se cree que XBB.1.5 está causando la mayoría de las infecciones, Michael Osterholm, que dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, ve motivos para la esperanza.

Osterholm señala que los refuerzos actualizados deberían proporcionar cierta protección, incluso contra esta cepa altamente evasiva desde el punto de vista inmunitario.

"Siguen proporcionando un nivel de inmunidad que puede que no evite que te infectes, pero puede tener un impacto significativo en si enfermas gravemente y mueres o no", dijo. "Quiero decir, ahora mismo, los datos más recientes que tenemos muestran que para los que tienen la vacuna bivalente, tienen un riesgo tres veces menor de morir que los que no la tienen".

Sin embargo, los estadounidenses han tardado en vacunarse. Según datos de los CDC, sólo el 15% de los estadounidenses que cumplen los requisitos se han puesto la vacuna de refuerzo actualizada. Entre los mayores de 65 años, sólo 1 de cada 3 se ha vacunado.

Los expertos también señalan que, aunque los tratamientos con anticuerpos no funcionarán contra este sublinaje, otros antivirales, como Paxlovid y remdesivir, deberían seguir siendo eficaces.

Las pruebas rápidas siguen funcionando, al igual que las mascarillas y la ventilación y filtración del aire interior, por lo que, aunque el virus siga evolucionando, sigue habiendo buenas formas de protegerse para no contraer el Covid-19.

"No parece que esté causando enfermedades más graves, por lo que creo que hoy circula una situación muy diferente a la de hace un año", afirma Osterholm. "Hay tanta más inmunidad en la población que no creo que vaya a despegar".

