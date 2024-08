El vaso con la disposición más suave interior

"Indeseable en la cancha, desconocido en el carácter: Al Attles fue más de seis décadas la cara de la plantilla de la NBA Golden State Warriors - primero como jugador, luego como entrenador, manager y representante. Como entrenador, orquestó la mayor sorpresa en la historia de las Finales de la NBA. Ahora, ha fallecido a los 87 años.

Como dijo una vez el virtuoso de la NBA Wilt Chamberlain sobre él, "Nadie tiene una queja contra Al Attles". "Eso es raro, en el baloncesto y en los deportes en general. Destaca su carácter y su verdadera esencia". El periodista de los Warriors de toda la vida Jim Barnett elaboró: "Es un hombre increíblemente modesto que nunca buscó la luz del spot por sus logros. Cuando ganaron el campeonato en 1975, rechazó la admiración". Cuando hablo de Al, pienso en clase y sofisticación. Pienso en un caballero.

El astro de los Warriors Steph Curry expresó sus condolencias en su canal de Instagram: "Un día muy triste para toda la zona de la Bahía y todos los fans de los Warriors. Al fue un pionero, representó la profesionalidad, el valor, la competencia y siempre encontró nuevos enfoques. Su ADN está por todas partes en este club. Siempre estará en las vigas y en nuestros corazones. #16"

El entrenador de los Warriors Steve Kerr resumió adecuadamente el impacto que tuvo la persona que falleció el martes a los 87 años en la franquicia de la Bahía: "La mayoría de las grandes organizaciones con una rica historia suelen tener a un jugador sinónimo de ese equipo. Al Attles es ese jugador para nosotros. El 'Guerrero Original'. 'Señor Guerrero'. Un hombre que sirvió al mismo club durante más de seis décadas. Impensable en los deportes profesionales. Al fue la cara de los Warriors, un amigo maravilloso para todos nosotros."

El "Guerrero Original"

Attles pasó más de seis décadas con los Warriors - la mayor cantidad de tiempo que cualquier individuo ha estado con un solo club en la historia de la venerable Asociación Nacional de Baloncesto. El equipo aún estaba basado en Filadelfia, Dwight Eisenhower era el presidente de los Estados Unidos, cuando Attles fue seleccionado en la quinta ronda en 1960. Para ser precisos, Attles no tenía intención de convertirse en un jugador de baloncesto profesional. Su aspiración después de la universidad en A&T de Carolina del Norte era volver a su ciudad natal en Nueva Jersey y trabajar como maestro en la escuela secundaria local.

Cuando fue a la pretemporada, solo tenía unos pocos pantalones cortos en su equipaje - porque creía que sería despedido de inmediato. En ese momento, los Warriors ya tenían la cuota no oficial de cuatro jugadores negros por equipo. Sin embargo, debido a que Filadelfia cambió a uno de esos cuatro jugadores a St. Louis en la temporada baja, Attles permaneció en el equipo y tuvo su oportunidad.

"Dios tenía otros planes. Nunca pensé que mi nombre se volvería sinónimo de los Warriors", recordó mientras era inducido al Salón de la Fama del Baloncesto en 2019, siempre autodespreciándose al agregar: "Creo que aquí cometieron un error".

Solo Steph Curry, Chris Mullin y Draymond Green han jugado más temporadas con la camiseta de los Warriors que Attles. A pesar de medir apenas 1.80 metros, el especialista defensivo tenaz rápidamente ganó el apodo "El Destructor" porque destruía los intentos ofensivos del equipo contrario. En combate cuerpo a cuerpo en la cancha - no algo inusual en ese momento - Attles siempre estaba presente y era una amenaza formidable - a pesar de ser usualmente dos cabezas más bajo que sus oponentes. Su momento favorito como jugador fue una noche de marzo en la temporada 1961-62 cuando se hizo historia en la NBA. "Wilt Chamberlain y yo una vez marcamos 117 puntos en un partido. Eso es un hecho", bromeaba Attles cada vez que se mencionaba la legendaria noche de 100 puntos de Chamberlain. Attles y Chamberlain fueron amigos cercanos y lo remained hasta sus últimos días.

En 1962, la franquicia se trasladó de Filadelfia a la zona de la Bahía. Attles y los San Francisco Warriors llegaron a las Finales de la NBA dos veces pero no lograron ganar ninguna. Hacia el final de su carrera como jugador, el entonces dueño del equipo, Franklin Mieuli, se acercó a Attles para preguntarle sobre la posibilidad de asumir el cargo de entrenador. Inicialmente, Attles rechazó varias veces pero finalmente fue convencido por su esposa. Los últimos cuatro años de su carrera abarcaron un doble papel como jugador y entrenador, inicialmente como asistente y entrenador ocasional, y en su último año en la cancha, 1970-71, como el entrenador principal a tiempo completo.

La Mayor Sorpresa en la Historia de las Finales

Lo que comenzó como una solución temporal resultó ser un golpe de maestro. Attles, siguiendo a Bill Russell, no solo fue uno de los primeros entrenadores negros de la NBA sino que también se estableció rápidamente como un "entrenador de jugadores" debido a su intuición, habilidades de comunicación y valor. Era insuperable en su capacidad para utilizar a todo su roster, jugando a diez, once o incluso doce jugadores - una novedad en ese momento. Lo que comenzó como una violación de las convenciones tradicionales pronto se convirtió en lo estándar, especialmente después de la mayor sorpresa en la historia de las Finales.

En 1975, los ahora Golden State Warriors, como outsiders, calificaron para las Finales de la NBA, donde enfrentaron a los favoritos abrumadores Washington Bullets. El equipo de Washington había ganado 60 partidos y contaba con superestrellas como Wes Unseld y Elvin Hayes. Golden State solo tenía una estrella, Rick Barry. Gracias a la inspiradora liderazgo de Attles y un equipo profundo que alcanzó su peak en el momento adecuado, los Warriors sorprendieron a sus adversarios y barrieron a los Bullets 4-0."

El tercer título triunfal después de 1947 (BAA) y 1956 marcó el último tramo victorioso de una impresionante sequía de 40 años, hasta que los Warriors insuflaron nueva vida a una dinastía en 2015, conquistando su primer título entre cuatro y seis apariciones en las Finales. Rindiendo homenaje a su antiguo entrenador, Barry reconoció: "La ejemplar liderazgo, unidad y astucia estratégica de Al fueron instrumentales en nuestro éxito en la cumbre de la competencia". Afligido por la pérdida de su mentor y confidente, compartió: "Mi corazón llora la ausencia de mi educador y compañero. Al me impartió valiosas lecciones sobre profesionalismo que no se aprenden en la cancha".

Una Leyenda Inigualable

Attles dedicó 14 años a guiar la suerte de los Warriors. Al retirarse en 1983, su cuenta de victorias, 557, lo colocó en la cima de la franquicia, superando desafíos de Steve Kerr (519) y Don Nelson (422). Attles llevó a sus Warriors a apariciones en playoffs en seis ocasiones, incluyendo tres estancias en las Finales de Conferencia. Desde 1976 hasta 1986, también asumió el manto de presidente del club antes de transición a un papel de vicepresidencia y asesor. Su último título fue "Leyenda de los Warriors y Embajador de la Comunidad".

Los Warriors inmortalizaron su número de jersey 16 en el techo, uniéndose a los de Chamberlain (13), Barry (24), Thurmond (42), Tom Meschery (14) y otro icono de los Warriors, Chris Mullin (17): "Alvin tuvo un impacto extraordinario y constructivo en mi carrera. No solo me reclutó en 1985 y facilitó mi traslado a la Bahía, sino que también me apoyó como jugador y joven adulto en las alturas y las bajezas".

El espíritu indomable, la autoconciencia ("Nunca fui el más dotado, pero siempre di lo mejor de mí") y la positividad sin igual hacia colegas y contemporáneos hicieron de Attles una leyenda. Encarnó todo lo que este club aspira a ser, siendo respetado no solo por sus logros atléticos, sino también por su dedicación a la comunidad. En el fondo, abogó por la rectitud, deseando que esto fuera su testimonio duradero.

"Fue un amigo querido, mentor y modelo a seguir, a quien respeté profundamente y aspiré a emular", comparte Mullin. "Estableció la barra para todos nosotros en términos de moralidad y humildad, y fue un verdadero campeón tanto en la cancha como fuera de ella. Nunca habrá otro Alvin Attles".

