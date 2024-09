El valor del oro se eleva a alturas sin precedentes

El costo del oro parece tender en una sola dirección: al alza. Este año solo, el metal precioso ha experimentado un aumento del 25%. Aquí te contamos por qué.

La racha de récords del mercado del oro continúa. Esta mañana, el precio de una onza troy (aproximadamente 31.1 gramos) alcanzó un nuevo máximo histórico de casi $2,590. En euros, el precio llegó a un nuevo pico de alrededor de €2,335 por onza. Desde el inicio del año, el oro ha subido un cuarto. Para comparación, el índice bursátil estadounidense S&P 500 ha ganado aproximadamente el 18% en el mismo período.

El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos en las últimas sesiones de negociación y ha subido aproximadamente un 4% en la última semana. Según los analistas, el principal impulsor de esta subida es la expectativa de tipos de interés más altos en EE. UU. Se espera ampliamente que la Reserva Federal de EE. UU. inicie un cambio de política monetaria el miércoles, reduciendo los tipos de interés.

Los inversores ricos y las instituciones financieras suelen transferir parte de sus activos al oro cuando los tipos de interés disminuyen. Dado que el oro no genera intereses, la perspectiva de tipos de interés disminuidos (por ejemplo, en bonos del gobierno) aumenta la demanda del metal precioso.

Las tasas de interés reales, que se pueden obtener en el mercado con bonos del gobierno, son cruciales, lo que significa los tipos de interés nominales menos la inflación. Si estas se vuelven negativas, invertir dinero en oro relativamente estable se convierte en una opción sabia. Actualmente, esto está ocurriendo en previsión del cambio de tipos de interés anunciado en EE. UU.

Los tipos de interés más bajos en EE. UU. suelen debilitar el dólar, lo que hace que el oro, que se negocia en dólares, resulte más atractivo para muchos inversores fuera de EE. UU., aumentando la demanda y el precio.

El oro está en demanda en China e India

Además, el precio del oro ha aumentado significativamente en los últimos meses, desafiando las altas rentabilidades del mercado de bonos y una tendencia alcista sólida en el mercado de acciones. Los bancos centrales, liderados por el banco central chino, son responsables de esta tendencia. De noviembre de 2022 a junio de 2023, aumentó significativamente sus reservas de oro. La razón: Al igual que otras economías emergentes, China busca reducir la dependencia de sus reservas de divisas extranjeras del dólar, la moneda de reserva global. Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales compraron 483 toneladas de oro en el primer semestre del año. Esto es la cantidad más grande desde que la asociación de cabildeo comenzó a recopilar datos.

Sin embargo, no es solo el banco central chino el que está comprando oro; también lo están haciendo los inversores privados. Esto se debe a que las inversiones alternativas en China, un país con una población de 1.400 millones, son actualmente menos atractivas. Por un lado, el mercado inmobiliario, en el que la mayoría de las familias han invertido sus ahorros, está en crisis. Por otro lado, el mercado de acciones nacional no ha estado rindiendo bien durante mucho tiempo. Y debido a los controles de capital de China, los inversores privados no pueden cambiar fácilmente a mercados extranjeros.

También hay una fuerte demanda de oro en la India, con una población de 1.400 millones. El oro es una inversión tradicional en la India y el banco central también está aumentando sus reservas.

El rally del precio del oro también se ve impulsado por el hecho de que muchas personas en todo el mundo ven el oro físico como una protección durante las crisis - el ataque ruso a Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas y una posible escalada del conflicto comercial entre EE. UU. y China están impulsando el precio del oro.

