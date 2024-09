El valor de las acciones de las redes sociales de Trump aumenta significativamente después de la declaración de Donald Trump de no descargar sus tenencias.

Trump y figuras clave de Trump Media & Technology Group, que posee Truth Social, tendrán la libertad de deshacerse de sus acciones tan pronto como la próxima semana, una vez que expire el período de bloqueo.

Durante una conferencia de prensa, Trump descartó cualquier rumor de venta de sus acciones, diciendo: "No, no estoy vendiendo. Me encanta".

Estas declaraciones provocaron un aumento del 25% en el precio de las acciones de la empresa el viernes por la tarde, lo que provocó un alto en la negociación debido a la volatilidad. Al final del día, las acciones habían subido un 19%.

Al abordar los rumores sobre su partida, Trump comentó: "No, no me estoy yendo. Están abajo porque piensan que me estoy yendo, pero me estoy quedando".

Según los registros regulatorios, el período de bloqueo expirará el 19 de septiembre, siempre y cuando el precio de cierre de las acciones se mantenga por encima de $12. Esto permitiría a Trump vender sus acciones. Sin embargo, los expertos advierten que vender una parte significativa de sus acciones podría potencialmente hacer caer el precio de las acciones.

No está claro si Trump tiene la intención de deshacerse de una parte menor de la empresa.

Como accionista mayoritario, Trump posee el 57% de las acciones en Trump Media. Sus 114.75 millones de acciones se valoraron en $1.8 mil millones según el precio de cierre del día anterior.

El valor de Trump Media ha experimentado una caída significativa en los últimos meses, principalmente debido a las preocupaciones sobre la próxima expiración de la restricción de bloqueo y las encuestas que indican una carrera ajustada para la presidencia.

Las acciones cayeron a mínimos históricos esta semana después de un debate poco impresionante de Trump.

A pesar de las aseguraciones de Trump sobre no vender sus acciones, los inversores siguen interesados en las oportunidades de negocio potenciales, lo que lleva a especulaciones sobre sus estrategias de inversión. Con el período de bloqueo a punto de expirar, hay una gran posibilidad de que las figuras clave en Trump Media & Technology Group inviertan sus ganancias de vuelta en la empresa.

