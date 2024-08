- El uso de datos para mejorar los niveles de vida: Ciudades inteligentes en Hesse

Transformaciones Tecnológicas para Espacios Urbanos Habitables y Modernos - Muchas Ciudades en Hessen Buscan Convertirse en "Ciudades Inteligentes"

No se trata solo de servicios digitales proporcionados por las administraciones, sino también de mejorar y optimizar la infraestructura y los servicios públicos, desde el transporte hasta el riego de espacios verdes hasta la prevención de desastres. ¿Qué beneficios obtienen los residentes de esto? Veamos algunos ejemplos:

Transporte Público y Gestión del Tráfico Mejorados

En el futuro, los pasajeros en la ciudad y distrito de Fulda podrán descubrir fácilmente y en tiempo real, a través de una aplicación, la ocupación del autobús, su retraso y si admite carritos de bebé. Esto será posible gracias a sensores instalados en las puertas de entrada de aproximadamente 160 autobuses que operan en Fulda y el distrito. Al mismo tiempo, la posición del autobús se determinará continuamente mediante GPS y se mostrará digitalmente en tiempo real. Las ubicaciones de los autobuses se compartirán a través de aplicaciones, pancartas en las paradas de autobús, paneles comunes y la aplicación RMV. El proyecto "Di@-Mobil" busca hacer que el transporte público sea más fácil de usar y capaz de reaccionar a las fluctuaciones de la demanda, según el Ministerio Digital.

Marburg utiliza sensores para monitorear la ocupación de espacios de estacionamiento para discapacitados en tiempo real, lo que permite a los usuarios utilizarlos de manera eficiente. La ciudad universitaria también está planeando una plataforma de carpooling. Mientras tanto, Kassel está planeando un análisis impulsado por IA de datos de movimiento individual para mapear patrones de tráfico y anticipar posibles accidentes.

En Darmstadt, un asistente de intersección busca mejorar el flujo de tráfico informando a los usuarios a través de una aplicación cuando las luces de tráfico siguientes se ponen en rojo y la velocidad recomendada. "Esto fomenta la conducción proactiva y reduce las emisiones de CO2 debido a la desaceleración reducida", dijo la ciudad del sur de Hesse.

Riego Eficiente

El departamento de Árboles y Cementerios Urbanos de Marburg ha implementado un sistema de monitoreo de árboles. "Parámetros como la humedad del suelo, la conductividad del suelo y la temperatura del suelo se registran", explica un portavoz de la ciudad. Con base en estos datos, el riego y el suministro de nutrientes se pueden regular mejor, mejorando la salud de los árboles. Kassel recopila datos sobre la humedad de las raíces de los árboles, y Darmstadt utiliza "sensores de árboles" para distribuir agua a los árboles que tienen una necesidad específica de agua. Esto contribuye significativamente a la protección del clima, según la ciudad. También reduce las rondas del departamento de espacios verdes para el riego. Los sensores de humedad del suelo también ayudan en Bad Nauheim con el uso eficiente y respetuoso del clima del agua, como explicó Matthias Wieliki, jefe del departamento de Control Central. "El servicio de invierno también se activa mediante sensores, no mediante una conducción de control por empleados, como se hacía anteriormente".

Eliminación de Residuos Inteligente

El balneario en el distrito de Wetterau confía en la planificación de rutas inteligente para vaciar los contenedores de residuos. Los datos para esto provienen de sensores de nivel de llenado en los contenedores de residuos. En Kassel, una aplicación proporciona consejos sobre la reducción de residuos en la vida diaria e informa sobre los niveles de llenado en los contenedores de recolección de residuos subterráneos. Se han instalado más de 100 sensores de nivel de llenado en los contenedores de recolección de residuos subterráneos de Kassel, con más por venir.

Advertencia de Lluvias Fuertes

El condado de Fulda ha estado empleando tecnologías inteligentes para combatir las lluvias fuertes desde mayo. Todos los 23 municipios utilizan el sistema de advertencia temprana de lluvias fuertes, que implica alrededor de 200 sensores instalados en alcantarillas, puentes, edificios públicos y cursos de agua. Estos sensores miden las cantidades de lluvia y los niveles de agua, analizan el comportamiento del flujo en los canales y transmiten datos en tiempo real a una nube. Estos datos se comparan con mediciones actuales y pronósticos del tiempo del Servicio Meteorológico Alemán (DWD). También se utiliza IA en el análisis de datos.

Medidas de Seguridad

En Bad Nauheim, los sensores monitorean la contaminación acústica. Los sensores especializados pueden categorizar la fuente de ruido, lo que permite a la policía auxiliar priorizar objetivamente sus respuestas a situaciones urgentes o música alta. La ciudad explica que "esto ayuda a garantizar que los recursos adecuados se desplieguen en el lugar correcto en el momento adecuado".

Autoridad de Edificios Digital

Desde 2023, el proyecto "Autoridad de Edificios Digital" está en marcha con todas las autoridades de edificios municipales en el condado de Fulda. En la primera fase, se actualizaron equipos como pantallas, computadoras, escáneres, monitores de presentación y otros hardware en las autoridades de edificios. Se introdujeron sistemas de gestión de documentos digitales y software especializado para el almacenamiento y procesamiento digital de solicitudes de edificios. El mayor subproyecto es la digitalización de varios cientos de metros de archivos de edificios en papel, que se está carrying out by external service providers and is expected to be completed in all municipalities by the end of this year.

Punto de Servicio y Asistencia para Ciudadanos y Visitantes y Asistencia para Mayores

Entre los proyectos "Ciudad Inteligente" de Kyoto se encuentra el Punto de Servicio de Kassel, abierto en 2021, que es un centro para ciudadanos y visitantes de la ciudad ubicado en el centro comercial Galeria de la ciudad. Aquí se utilizan medios digitales para ofrecer información y servicios sobre la marcha. Un vehículo móvil llamado Smart Age Mobile viaja a los vecindarios locales en Kassel para proporcionar información y experiencia práctica con temas digitales. También hay un sistema de orientación digital para personas que necesitan asistencia, disponible en línea y a través de una aplicación, para proporcionar orientación en la vida diaria.

El condado de Fulda forma parte del marco en el que los residentes pueden rastrear la ocupación y el retraso del autobús en tiempo real, gracias a la instalación de sensores en los autobuses. Esto forma parte del proyecto "Di@-Mobil" que busca mejorar el transporte público y responder a las fluctuaciones de la demanda.

En sus esfuerzos para combatir las lluvias fuertes, el condado de Fulda ha implementado un sistema de advertencia temprana utilizando tecnologías inteligentes, con alrededor de 200 sensores instalados en various locations to measure rainfall, water levels, and analyze flow behavior.

Lea también: