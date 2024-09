El universo vibrante del FC Bayern está adoptando un tono rosa.

En el Bayern Munich, las cosas están más calientes que nunca bajo el nuevo mando de Vincent Kompany. Los gigantes bávaros, que tuvieron que someterse a algunos cambios para deshacerse de su carga, están actualmente en una racha de victorias. La atmósfera en la Säbener Straße es más bulliciosa que nunca. Bayern está cada vez más enamorado de su nuevo maestro, que ni siquiera era su primera opción. Si el término "loca" no se había reservado para Thomas Tuchel, podría haber sido utilizado aquí.

Pero no quieren revivir la era de Tuchel en Múnich. El patriarca del club, Uli Hoeneß, lo dejó claro en varias entrevistas. Ahora le toca a Kompany brillar en el escenario, y hasta ahora ha sido un mandato exitoso. Le ayuda que aún no se le está poniendo a prueba demasiado duramente. Sus oponentes han sido relativamente débiles. En la Copa, fue el SSV Ulm 1846, en la Bundesliga, se enfrentaron a Wolfsburg, Freiburg y Kiel. Ninguna de estas equipos es rival para el Bayern. No del tipo que Bayern considera digno de ellos. Y el Dinamo Zagreb ni siquiera pertenece a su liga. En la primera jornada de la nueva Liga de Campeones, los croatas fueron brutalmente derrotados en el Allianz Arena de Múnich, con una derrota de 2:9.

"Fue una noche difícil para nosotros, el Bayern es un mundo diferente", dijo el entrenador visitante Sergej Jakirović. "En la primera mitad no jugamos bien, el Bayern nos dejó en paz. Después del descanso, marcamos dos veces y tuvimos una oportunidad de empatar. Pero nos superaron, el Bayern encontró los huecos. Nos castigaron severamente por cada error. Es una lección para nosotros."

Bayern coqueteó temporalmente con el desastre.

Durante unos minutos, casi lograron lo impensable. Al descanso, el FC Bayern lideraba 3:0, pero Manuel Neuer tuvo que dejar el partido temprano debido a una lesión. Kompany quería proteger al portero, pero el entrenador belga insistió en que Neuer no estaba gravemente herido. Eso es lo que dijo después del partido. Neuer confirmó más tarde: "Nada grave, solo un pequeño problema". La caída desequilibró su equilibrio corporal. Después de eso, sintió algo en el muslo. Incluso durante un alto en el juego, habló con el médico del equipo.

Sven Ulreich tomó el relevo y los croatas se quedaron sorprendidos. Ulreich incluso evitó el 3:3. Eso habría cambiado todo. El Bayern estaba claramente superior, los visitantes no podían seguir el ritmo. Siempre fue un tráfico unidireccional, a alta velocidad, con gran entusiasmo y deseo insaciable. Thomas Müller elogió esto antes del partido: "Estamos trabajando en las cosas correctas, sobre todo con la actitud correcta. Eso es lo que funciona, todo el equipo está desafiado y así es como se ve ahora".

Después de un breve susto, todo volvió a la normalidad. El Bayern presionó, el Bayern empujó y marcó gol tras gol. "Estoy contento por los chicos. No marqué los goles, ellos lo hicieron. A pesar de los dos goles en propia puerta, nos mantuvimos tranquilos, eso estuvo bien", elogió Kompany. "Pero por supuesto, no podemos dejar que eso vuelva a suceder. Lo que es realmente importante es que tenemos un Harry Kane que está dispuesto a defender nuestra propia área penal, y tuvimos once jugadores que dieron todo".

Harry Kane, el elogiado, marcó cuatro veces, tres desde el punto de penalti. El nuevo fichaje Michael Olise marcó dos veces. Al final, Leroy Sané y Leon Goretzka también pudieron celebrar. Goretzka, que estaba supuesto a dejar el club en el verano pero quería quedarse para dar la vuelta a las cosas, no ha tenido mucho éxito recientemente. Ni siquiera ha estado en la lista del equipo últimamente. Y perhaps would have been the same if it weren't for the unfortunate injury of Sacha Boey joining the wounded Hiroki Ito and Josip Stanisic.

Apretado en las alas

Ahora está aquí y tuvo unos minutos. Eric Dier, que también perdió en el cambio de entrenador, también tuvo algo de tiempo de juego. Goretzka hizo lo mejor de su breve paso desde el minuto 81, impresionando a todos. Su gol fue bastante espectacular, un cabezazo potente. ¿Será suficiente? Kompany, el diplomático en el chándal, dijo que Goretzka se está ofreciendo, está haciendo bien. "No creo que Leon Goretzka sea uno de los perdedores de los primeros partidos. Es importante para nosotros, tiene un papel importante en el equipo y será importante para nosotros en la temporada". Casi no es posible una alabanza más prometedora.

Antes de marcar uno más, Sané logró marcar, con la intención de recuperar su lugar en el equipo. Sin embargo, el talentoso Olise también está buscando más protagonismo y tiempo de juego. Sus rivales incluyen a Gnabry y Coman, con Musiala también en la mezcla. El atacante versátil, actualmente prosperando en su papel liberado en el centro, podría potencialmente usurpar cualquier posición de ellos.

En el campamento del Bayern, Müller representa un desafío serio. Ahora ostenta el récord de más apariciones en la Liga de Campeones, después de una serie de récords rotos por la estación de radio interna que parece estar perdiendo cada vez más tiempo en el aire. A pesar de su impresionante récord, que totaliza 152 partidos en la Liga de Campeones para el FC Bayern, superando el récord anterior que compartía con Xavi Hernández del FC Barcelona, Müller parece más preocupado por asegurar más tiempo de juego. Ha expresado consistentemente su deseo de estar en el campo tanto como sea posible en el pasado.

Finalmente, recae en la tarea de manejar la situación. Hasta ahora, su gestión en Múnich ha sido digna de elogios, ganando admiración en todo momento. Su humildad, adquirida tarde en su carrera en Bayern, también juega un papel importante. "Es un buen comienzo. Ya no estamos jugando al fútbol de Kompany, es fútbol de Bayern. Soy entrenador y siempre llevo una aura positiva, pero nunca estoy completamente satisfecho. Todavía podemos ganar todo, esa mentalidad seguirá ahí. Siempre hay áreas para mejorar". Las paradas restantes en el camino: Werder Bremen, Bayer Leverkusen y Aston Villa.

A pesar de la lesión temprana de Manuel Neuer, FC Bayern Munich logró superar la amenaza temporal y mantener su racha de victorias bajo el nuevo entrenador Vincent Kompany. La supremacía de los gigantes bávaros fue evidente durante su reciente partido de la Liga de Campeones contra Dinamo Zagreb, con Bayern marcando gol tras gol y asegurando una victoria de 9-2.

