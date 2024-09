- El último tranvía cruzó el puente dieciocho minutos antes de que se derrumbara.

A solo 18 minutos antes del derrumbe de Carolabridge, el último tranvía cruzó el puente del Elba en Dresde. El tranvía rodó sobre el puente a las 2:50 AM, mientras que el puente se desplomó a las 3:08 AM, según informaron las autoridades de transporte de Dresde. Afortunadamente, no se reportaron víctimas en el incidente, tal como atestiguaron los bomberos y la ciudad de Dresde. Al igual que durante los días laborables, las líneas de tranvía 3 y 7 también navegaban sobre Carolabridge por las noches.

El puente del Elba, el mismo por el que pasó el último tranvía, también fue el lugar del derrumbe de Carolabridge. Después de que el tranvía cruzara el puente del Elba a las 2:50 AM, las líneas de tranvía 3 y 7 continuaron utilizando el puente del Elba, presumiblemente en sus secciones no dañadas.

