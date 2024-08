- El último que se ríe, concursante conocido por su especial de Halloween

En octubre, los fanáticos de la serie de Amazon "El último en reír" con Michael "Bully" Herbig finalmente tendrán nuevo contenido. Si bien Amazon no está lanzando una temporada completa, habrá un especial de Halloween. El último especial fue en diciembre de 2023. A diferencia de las temporadas regulares, los especiales solo consisten en tres episodios, no seis.

El periódico "Bild" ya ha informado que los hermanos Kaulitz, Bill y Tom, participarán. Sin embargo, remains to be seen how long they will last. Especially the cheerful Bill might have a hard time not laughing at every little joke. There's always a certain amount of "cannon fodder" – in past seasons, Barbara Schöneberger, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, and Ina Müller weren't particularly successful.

Solo tres nuevas caras

En el especial upcoming, los hermanos ciertamente no tendrán una tarea fácil, ya que el "Bild" ha revelado ahora el resto de la alineación de participantes. Mirja Boes, invitado regular Torsten Sträter, Palina Rojinski, Olaf Schubert, Annette Frier y Sasha también estarán allí. Además de los hermanos Kaulitz, solo Sasha es nuevo – el resto tiene una ventaja de experiencia.

Torsten Sträter y Mirja Boes ya han ganado "El último en reír", por lo que conocen el formato bien. Olaf Schubert ha costado a los participantes vidas valiosas en varias temporadas. Palina Rojinski tiene una especie de segunda oportunidad después de su eliminación temprana en la tercera temporada. Pero no será fácil.

Reglas especiales en los especiales de "El último en reír"

Solo un recordatorio: En "El último en reír", el objetivo es no reírse. Cada persona tiene un libreLaugh, y el segundo tropiezo resulta en la eliminación. La persona que ha mejor suprimido sus emociones al final puede donar los €50,000 de premio a una organización benéfica de su elección.

Si Amazon mantiene las reglas especiales del último especial, es probable que los participantes compitan en equipos nuevamente en la edición de Halloween. En el último especial de Navidad, esto significó: Si uno reía, ambos perdían una vida. Reto doble para los hermanos de Tokio Hotel, entonces.

También es incierto si habrá apariciones especiales de participantes anteriores en el especial upcoming. Anke Engelke y Bastian Pastewka son prácticamente parte del mobiliario, y Max Giermann rara vez falta en el formato. Si uno de los hermanos Kaulitz, especialmente Bill, logra sobrevivir a eso, sería toda una sensación.

Los fanáticos emocionados por el regreso de "El último en reír" en Amazon también pueden disfrutar viendo el especial en Prime Video. Para ver a los hermanos Kaulitz, Bill y Tom, en acción, asegúrese de sintonizar Prime Video durante el especial de Halloween.

Lea también: