El último partido de la carrera de Rafael Nadal se convierte en un reto significativo

El tenista Rafael Nadal no estará presente en Berlín durante su gira de despedida. "Es una verdadera lástima que no pueda estar en la Laver Cup la próxima semana", compartió a través del canal X del evento. En un principio, estaba programado para unirse a Team Europe. Se espera que un digno sucesor del jugador legendario asuma pronto.

El evento, que enfrenta a Team Europe contra Team World, tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en el Berlin Uber Arena. Nadal estaba previsto para colaborar con el legendario entrenador sueco de Team Europe, Björn Borg, junto con Carlos Alcaraz y el campeón olímpico alemán Alexander Zverev. Por otro lado, Team World será liderado por el finalista del US Open Taylor Fritz (EE. UU.).

Posible retiro en el horizonte

"Este es un evento de equipo. Debería estar dando lo mejor de mí para apoyar a Team Europe, pero en este momento hay otros jugadores que pueden contribuir a la victoria del equipo", dijo Nadal. Desea buena suerte al equipo y los apoyará desde la distancia. Su retiro del US Open en Nueva York fue reciente.

Nadal parece estar finalizando su carrera este año. El campeón de 22 Grand Slams anunció su plan de retiro para 2024 el año pasado. Su carrera ha sido repetidamente interrumpida por lesiones. No está claro si su ausencia en Berlín se debió a una lesión. Los últimos días de esta leyenda del deporte en el escenario global están resultando ser bastante desafiantes. ¿Habrá aún un final memorable para esta carrera asombrosa?

Nadal participó por última vez en los Juegos Olímpicos de París, cayendo en la segunda ronda del evento individual ante el eventual campeón Novak Djokovic. En dobles, él y Alcaraz cayeron en los cuartos de final. Luego se retiró del US Open. Nadal aún no ha revelado una fecha exacta de retiro. Sin embargo, ha expresado planes de participar en el "Six Kings Slam", un torneo de exhibición que tendrá lugar en Arabia Saudita en octubre.

