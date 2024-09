El último CEO de Starbucks tiene como objetivo reposicionar Starbucks como un lugar de café principal.

El nuevo director general de Starbucks, Brian Niccol, recently escribió una carta a los empleados y clientes en la que expresó su deseo de devolver la cadena a sus raíces originales como un "café comunitario" con asientos acogedores, diseño y una clara separación entre el servicio para llevar y el de mesa. Mencionó que hay una sensación compartida de estar alejándose del núcleo y se comprometió a mejorar la experiencia en tienda haciendo que los espacios reflejen los distintivos olores, sonidos y vistas de Starbucks.

Niccol, conocido en la industria alimentaria como el "especialista en restauraciones", ha tenido éxito en reflotar negocios como Chipotle y Taco Bell. Asume el cargo de director general en un momento en que Starbucks atraviesa dificultades, con presiones tanto de empleados como de inversores.

Las ventas de Starbucks han disminuido durante dos trimestres consecutivos. La frustración entre los clientes ha aumentado debido a los precios altos, el tiempo de espera para recoger los pedidos a través de la aplicación y las opciones de comida poco atractivas. La compañía, históricamente conocida por sus prácticas laborales progresistas, también ha enfrentado protestas de sindicación en las tiendas debido a la insatisfacción de los empleados con las condiciones laborales, el salario y los beneficios.

Starbucks se está transformando en un negocio basado en línea, con los pedidos a través de la aplicación y el servicio para llevar representando más del 70% de sus ventas en alrededor de 9.500 tiendas operadas por la compañía en Estados Unidos.

En su carta, Niccol compartió sus recientes visitas a las tiendas y conversaciones con empleados y clientes. Acknowledged the issues faced by some stores, particularly in the U.S., where customers might feel it's too transactional, menus can be overwhelming, the product is inconsistent, wait times too long, or handoffs too chaotic.

Niccol expressed that Starbucks will focus on empowering baristas, providing them with the necessary tools and time to create exceptional drinks. Some employees have complained about being overwhelmed by the influx of mobile orders.

Niccol, originario de Newport Beach, California, ha recibido críticas por no mudarse permanentemente a las oficinas de Starbucks en Seattle y por utilizar un jet privado para sus desplazamientos. La compañía confirmó que Niccol dividirá su tiempo entre las tiendas de la compañía, la sede en Seattle y las interacciones con los empleados a nivel mundial.

Niccol aims to revitalize Starbucks' business by focusing on its original concept as a community coffeehouse. Despite being a specialist in turning around struggling businesses, Starbucks' ongoing challenges include decreased sales, customer frustrations, and unionizing protests.

