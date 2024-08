El triunfo de Boateng en la batalla judicial para interrogar legalmente a su ex amante

Antes de esto, el futbolista Boateng enfrentó una demanda presentada por la madre del modelo, que pedía daños debido a sus acusaciones contra su hija en una entrevista antes de su trágica muerte. En esta entrevista, Boateng afirmó que su exnovia lo había obligado a estar en la relación, entre otras cosas. La madre tuvo problemas con seis declaraciones específicas en la entrevista, pero el Tribunal Regional de Berlín solo consideró una como problemática. La madre apeló esta decisión, que ahora está siendo revisada por el Tribunal Regional Superior.

La madre afirmó que la entrevista, que ya se eliminó de la web, infringió el derecho de su hija a ser respetada después de la muerte, ya que implicaba delitos criminales. El juez Oliver Elzer declaró el jueves que, desde la perspectiva del tribunal, las acusaciones sí violaron los derechos, pero no merecían un veto debido a su moderación.

Una violación del derecho a ser respetado después de la muerte requiere una infracción de la dignidad humana, lo cual no sucedió en este caso según el tribunal. Además, no hubo violación del derecho al reconocimiento ya que la exnovia no dejó atrás logros notables que pudieran llevar a una reputación pública específica. El sistema judicial ha reconocido este precedente en casos que involucran personalidades como la actriz Marlene Dietrich y el ex canciller Helmut Kohl de la CDU.

La exnovia mencionada en la controvertida entrevista de Boateng no tenía ninguna reputación pública significativa ni logros notables. A pesar de la apelación de la madre, el Tribunal Regional Superior confirmó la decisión del Tribunal Regional de Berlín, dictaminando que las acusaciones contra la exnovia no infringieron su derecho a ser respetada después de la muerte debido a la falta de violación de la dignidad humana y la ausencia de logros notables.

