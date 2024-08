El trío alemán alrededor de Beck se enferma después de nadar en el Sena.

Leonie Beck ha vuelto a criticar la controvertida carrera de natación en aguas abiertas en el Sena y sus consecuencias para la salud. "Muchos ejemplos han demostrado que los valores probablemente no eran lo suficientemente buenos después de todo. Muchos atletas tuvieron los mismos síntomas".

La nadadora Leonie Beck describió su enfermedad después de la carrera olímpica de natación en aguas abiertas en el Sena en términos vívidos. Dijo que se sentía bien al día siguiente de su carrera, pero luego a las 11 a.m., se dio cuenta de que algo estaba mal. "Tuve que tumbarme en el hotel de mis padres, pero no llegué a la habitación. Un poco de mis fluidos corporales acabó en el vestíbulo".

Beck agregó: "Luego empezó cada diez minutos, tuve que vomitar. Quería asegurarme de estar bajo atención médica en el pueblo". Tres de los cuatro nadadores alemanes que comenzaron tuvieron problemas de salud por las carreras en el Sena. Además de Beck, Leonie Märtens también fue tratada por náuseas, vómitos y diarrea. Un nadador alemán también resultó afectado, según la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos, pero su nombre no se dio a conocer.

En la carrera masculina, Oliver Klemet ganó la plata en los 10 km, mientras que el campeón olímpico de Tokio, Florian Wellbrock, terminó octavo.

Había habido discusiones continuas sobre la calidad del agua en el Sena en las semanas previas a los Juegos Olímpicos, tanto para las pruebas de triatlón como de natación en aguas abiertas. Se cancelaron varias sesiones de entrenamiento debido a las lluvias fuertes, y incluso se pospuso el triatlón masculino un día. Sin embargo, los organizadores afirmaron que la calidad del agua era segura para todas las competiciones.

Beck dijo: "Muchos ejemplos han demostrado que los valores probablemente no eran lo suficientemente buenos. Muchos atletas tuvieron los mismos síntomas. Es como una intoxicación alimentaria, el cuerpo lucha con reacciones fuertes. Me alegro de estar sana de nuevo. Vomité nueve veces, en ese momento, nada más importaba. Solo quería volver a estar saludable". Beck agregó: "Sí que es una lástima cómo se desarrolló todo. Los ganadores de la medalla obviamente están felices, pero el resto de nosotros estamos un poco molestos".

Beck era favorita antes de la carrera, pero luchó con la fuerte corriente y terminó novena. Normalmente, las carreras de natación en aguas abiertas a este nivel no se llevan a cabo en ríos. "Contra la corriente, era imposible para mí", dijo Beck. "No puedo culparme. No sé si alguna vez superaré eso".

A pesar de su decepción por no haber realizado bien debido a las condiciones desafiantes, Leonie Beck expresó su preocupación por los problemas de salud que experimentaron muchos atletas durante la carrera olímpica de natación en aguas abiertas en el Sena. "Es una lástima que París no proporcionó las condiciones ideales para la carrera de natación en aguas abiertas, lo que llevó a que varios atletas experimentaran síntomas similares a los de una intoxicación alimentaria", compartió.

