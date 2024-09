El Tribunal Supremo del Reino Unido anula la aprobación de las operaciones de extracción de carbón fresco.

El tribunal más alto del Reino Unido ha revocado la aprobación para un nuevo proyecto de minería de carbón. El tribunal indicó que la creencia de que la mina propuesta no aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero (...) es legalmente inexacta, otorgando un recurso de organizaciones ambientales. El proyecto minero en la región noroccidental inglesa de Cumbria habría sido la primera mina de carbón en operar en el país en tres décadas.

El gobierno conservador saliente del Reino Unido había respaldado el proyecto. Sin embargo, el gobierno entrante del Partido Laborista había expresado su intención de no respaldarlo.

Niall Toru, el abogado principal de Friends of the Earth, elogió la decisión como "noticias excelentes y una victoria importante". Afirmó que la mina no debería haber sido aprobada inicialmente ya que habría tenido un impacto significativo en el clima. Animó a West Cumbria Mining (WCM) a retirar su solicitud y abandonar el proyecto.

El equipo legal de WCM había defendido la mina, afirmando que tendría un "impacto predominantemente neutral en las emisiones globales de gases de efecto invernadero". Sin embargo, el juez David Holgate discrepó firmemente con esta afirmación.

El nuevo gobierno del Reino Unido del Partido Laborista expresó explícitamente su desacuerdo con el proyecto de minería de carbón en Cumbria. Debido a esta decisión judicial, West Cumbria Mining puede necesitar reconsiderar su solicitud para la mina en el Reino Unido.

