El Tribunal Supremo debe hacerse cargo del lío político y jurídico de EE UU, pero no tiene prisa

Durante meses, los jueces han estado a la defensiva debido a la controversia sobre las decisiones que rompen precedentes y su comportamiento fuera del estrado.

Inevitablemente, el Tribunal estará situado en una posición que marcará la evolución de las elecciones presidenciales de 2024 y, en términos más generales, determinará el curso de la democracia estadounidense. Para la propia reputación institucional de los jueces, la cuestión es si pueden, de cara al público, hacer honor a su advertencia habitual de que el tribunal está por encima de la política.

El viernes, el tribunal dejó claro que no está dispuesto a tomar las riendas. Rechazó una petición del abogado especial Jack Smith para decidir si el ex presidente Trump debe ser protegido por presuntos delitos durante su mandato. Es una cuestión que, en última instancia, volverá a ellos.

Las cuestiones inminentes son si Trump es inmune a un proceso federal por sus acciones tras las elecciones de 2020, y si un estado puede inhabilitarle para las votaciones de 2024 por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EEUU.

Lo que estaba en juego el viernes era si el alto tribunal abordaría rápidamente la cuestión de la inmunidad o esperaría hasta que un panel de apelación intermedio la abordara primero, lo que probablemente añadiría meses a esta fase preliminar del litigio. Trump está acusado en relación con su presunto intento de "privar del derecho de voto a millones de votantes" anulando los resultados en estados clave que perdió, incluido el 6 de enero.

La orden de una sola frase de los magistrados, emitida sin voto registrado ni disidencia, deja el asunto en primer lugar en manos del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos, que escuchará los argumentos orales el 9 de enero.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el clamor por la transparencia judicial se ha hecho más fuerte. Independientemente de cómo se pronuncien finalmente los jueces, existe una demanda evidente de un razonamiento jurídico claro, fundamentado y que inspire confianza.

Desde mayo de 2022, cuando se filtró un borrador de su decisión de anular el derecho constitucional al aborto, los jueces han sido objeto de un enorme escrutinio y críticas. Su decisión de anular la histórica sentencia Roe contra Wade, que había legalizado el aborto en todo el país, sigue afectando a la legislación y a los resultados políticos e influyendo en la cultura y en las decisiones familiares más personales.

La supermayoría de 6-3 conservadores-liberales ha continuado su camino hacia la derecha, eliminando la discriminación positiva racial en las universidades y reduciendo el poder regulador federal en todos los ámbitos.

Mientras tanto, las dudas sobre la ética personal de los jueces aumentaron el año pasado, especialmente en el caso del juez Clarence Thomas, objeto de investigaciones de ProPublica sobre sus viajes de lujo y otros beneficios financieros obtenidos de conservadores ricos.

Gallup informó en septiembre de que la aprobación pública del Tribunal se mantiene en mínimos históricos. Por otra parte, Gallup descubrió que menos de la mitad de los estadounidenses dicen tener "mucha" o incluso "bastante" confianza en el Tribunal.

¿En qué medida se preocupan los jueces por la opinión pública?

Es difícil saber cuánto pesa en los jueces su reputación institucional. Al principio de su mandato, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, subrayó que el Tribunal no era como la Casa Blanca o el Congreso.

"Creo que lo más importante que debe entender el público es que no somos una rama política del Gobierno", dijo Roberts en una entrevista en C-SPAN en 2009. "No nos eligen. Si no les gusta lo que hacemos, es más o menos una lástima - aparte de ... la condena y el juicio político, que nunca ha sucedido con el tribunal".

Casi 15 años después, Roberts parece más atento a las impresiones del público. Ha moderado el tribunal con su propio voto en el centro del estrado, y dirigió a la mayoría hacia su primer código ético escrito.

Los jueces, sin embargo, revelaron ese código a regañadientes, diciendo que era necesario para corregir cualquier "malentendido" público de sus normas.

"La ausencia de un código ha llevado en los últimos años al malentendido de que los jueces de este Tribunal, a diferencia de todos los demás juristas de este país, se consideran a sí mismos como no restringidos por ninguna norma ética", dijeron cuando publicaron las normas éticas.

Algunos jueces, en particular la liberal Elena Kagan, han respaldado las normas éticas y la importancia del escrutinio público. La jueza conservadora Amy Coney Barrett expresó un poco de ese tema, aunque también planteó la noción de las "impresiones erróneas" del público.

"El escrutinio público es bienvenido", dijo Barrett a una audiencia de Wisconsin en agosto, según Politico. "Aumentar y mejorar la educación cívica es bienvenido".

Refiriéndose a la cobertura informativa, añadió: "En la medida en que involucra a la gente en el trabajo del tribunal y presta atención al tribunal y sabe lo que hacen los tribunales y lo que la Constitución tiene que decir, eso es un desarrollo positivo. En la medida en que les dé impresiones erróneas, es un avance negativo".

De Nixon a Trump

Los abogados en el caso del viernes de EE.UU. contra Trump apelaron a los intereses institucionales de los jueces desde sus perspectivas en duelo.

El abogado especial enfatizó el papel singular del tribunal en la salvaguarda de la Constitución cuando se ve amenazado por posibles fechorías presidenciales. El equipo de Smith señaló la pronta intervención de los jueces en el caso de 1974 de EE.UU. contra Nixon, cuando el tribunal aceleró los procedimientos para garantizar que las pruebas retenidas por el entonces presidente Richard Nixon estuvieran disponibles para un juicio penal.

Nixon pretendía invocar el privilegio ejecutivo para mantener en secreto las grabaciones del Despacho Oval destinadas al juicio de los conspiradores del Watergate. Los jueces resolvieron el caso en cuestión de semanas y obligaron a Nixon a entregar las grabaciones de conversaciones relacionadas con el allanamiento de la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate. (Nixon dimitió dos semanas después del fallo del tribunal).

En aquella situación de hace 50 años, los magistrados tardaron sólo una semana en decidir si accedían a la solicitud de intervención anticipada de un fiscal especial, sin que mediara un fallo del tribunal de apelación. El Tribunal Supremo aceleró el calendario informativo, celebró los alegatos orales el 8 de julio y resolvió el asunto el 24 de julio. De principio a fin, tardó dos meses.

Smith consideró que el caso EE.UU. contra Trump era igual de importante, si no más, y escribió: "Este caso implica -por primera vez en la historia de nuestro país- cargos penales contra un expresidente basados en sus acciones mientras ocupaba el cargo. Y no cualquier acción: presuntos actos para perpetuarse en el poder frustrando el proceso constitucionalmente prescrito para certificar al legítimo ganador de unas elecciones."

Los abogados de Trump, alternativamente, sostienen que Smith quiere una acción rápida debido al ciclo electoral de 2024 y argumentan que el abogado especial obligaría a los magistrados a participar en política partidista.

"La solicitud del abogado especial amenaza con empañar los procedimientos de esta Corte con ... partidismo", escribieron los abogados de Trump, citando un editorial reciente del Wall Street Journal que decía que Smith estaba "arrastrando a la Corte Suprema a la espesura política".

"El Asesor Especial insta al Tribunal a desechar venerables principios de prudencia, saltarse el proceso ordinario de revisión de apelaciones y precipitarse a decidir una de las cuestiones legales más novedosas, complejas y trascendentales de la historia de Estados Unidos. Al hacerlo, el Asesor Especial pretende involucrar a este Tribunal en una carrera partidista para juzgar algunas de las cuestiones más históricas y delicadas que el Tribunal pueda decidir. El Tribunal debería rechazar esa invitación".

Y el viernes lo hizo. La cuestión es qué hará el tribunal a continuación, cuando vuelva la demanda de inmunidad de Trump.

