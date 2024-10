El Tribunal Superior rechaza la demanda de padres que impugnan la directiva del Departamento de Justicia sobre amenazas a los consejos escolares

En 2021, Garland publicó una nota abordando la "alarmante oleada de acoso, intimidación y amenazas de violencia física" hacia las escuelas. Esta nota desencadenó periodos de oposición y declaraciones engañosas en los que el Departamento de Justicia consideró que los padres que expresaban sus preocupaciones sobre las políticas escolares en las reuniones de la junta eran "extremistas domésticos".

Padres de Loudoun County, Virginia, y Saline, Míchigan, describieron la nota como una "política mal orientada destinada a intimidar y acallar a los manifestantes en las reuniones de la junta escolar". Argumentaron que los padres se encontraban ante la disyuntiva de "abstenerse de actividades legalmente protegidas" o "someterse a la supervisión federal", lo que comunicaron al Tribunal Supremo.

Sin embargo, los tribunales inferiores desestimaron la demanda, señalando que la nota no introducía ninguna nueva regulación y se centraba en comprender las amenazas, no en los padres que ejercían su derecho a expresar sus preocupaciones en las reuniones de la junta. La nota no etiquetó a nadie como extremista doméstico.

La administración de Biden instó al Tribunal Supremo a desestimar el recurso, argumentando que los padres "no han documentado ninguna acción gubernamental en su contra".

La decisión del Tribunal Supremo, sin comentarios, representa el último episodio en una cruzada de algunos medios de comunicación de derecha y funcionarios republicanos que acusan al Departamento de Justicia de penalizar a los padres por participar o protestar en reuniones de la junta escolar.

La nota y la posterior acción legal se desarrollaron cuando numerosas reuniones de juntas escolares en todo el país se BACKTICKaron debido a los protocolos de Covid-19 y los currículos que algunos conservadores afirmaban menospreciaban a las personas blancas.

CNN's Hannah Rabinowitz contribuyó a este informe.

