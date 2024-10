El Tribunal Superior reanuda sus operaciones, centrándose en la posible agitación después de los procedimientos electorales.

De los 40 casos que el alto tribunal ha elegido para deliberar hasta ahora, solo unos pocos se asemejan a las intensas discusiones políticas que alguna vez llenaron su sala. Por ahora, esta alineación podría permitir a los jueces mantenerse al margen de la controversia. Sin embargo, las indicaciones sugieren que la serenidad podría ser breve.

Una posible disputa electoral entre la Vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump podría arrastrar la mayoría conservadora de 6-3 a un torbellino político en un momento en que la confianza en el tribunal ha alcanzado mínimos históricos. Un nuevo presidente podría alterar los casos ya bajo revisión. Además, Trump está en camino de reaparecer ante la Corte Suprema en las próximas semanas, con el objetivo de aclarar la amplia inmunidad que el tribunal le otorgó en julio.

Los jueces se reunirán el lunes para sus argumentos orales inaugurales del nuevo término, que se extenderá hasta el siguiente verano.

Por el momento, parece que el tribunal está manteniendo un perfil bajo, a la espera de cualquier posible explosión electoral, según el veterano litigante de la Corte Suprema Carter Phillips. "No hay muchos casos y muy pocos prominentes", afirmó.

Armas y contenido para adultos dominarán la SCOTUS

El martes, el tribunal debatirá uno de sus principales litigios pendientes. Los grupos que abogan por las armas y los fabricantes están desafiando una regulación de la administración Biden sobre las armas no rastreables conocidas como 'fantasmas'. Estos son kits de correo que permiten a las personas construir armas en casa sin ningún seguimiento.

Aunque significativo -estas armas están siendo recuperadas en escenas del crimen- el litigio no aborda las preocupaciones del Segundo Amendment. En su lugar, se centra en si la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives excedió su autoridad al considerar los kits como armas regulables en 2022.

Un tribunal de apelaciones de Louisiana dictaminó el año pasado que la ATF había sobrepasado sus límites, y la administración Biden recurrió esta decisión en febrero.

Antes de finales de este año o principios del próximo, el tribunal escuchará argumentos en un litigio del Primer Amendment de la industria del entretenimiento para adultos que desafía una ley de Texas que requiere que los sitios web para adultos verifiquen la edad de sus usuarios.

El viernes, el tribunal agregó otros 13 casos a su orden del día, a pesar de mantenerse en silencio sobre los casos importantes que tratan sobre la religión y el aborto. Los jueces acordaron decidir si una ley federal impide que México demande a los distribuidores de armas por presuntamente ayudar a los cárteles de la droga. También tomaron un caso de una mujer heterosexual que afirma que enfrentó discriminación laboral debido a su jefe gay.

Este término relativamente tranquilo contrasta con los años anteriores, en los que la mayoría conservadora revocó Roe v. Wade, amplió los derechos del Segundo Amendment, puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias y, hace unos meses, otorgó a Trump una amplia inmunidad.

El rápido desplazamiento a la derecha, combinado con una serie de controversias éticas, parece estar cobrando su peaje. Una encuesta publicada por el Centro de Política Pública Annenberg reveló que el 56% de los estadounidenses desaprueba la Corte Suprema. Mientras tanto, los jueces han enfrentado otra filtración embarazosa este verano, con el New York Times informando sobre los memoriales internos que muestran cómo el Jefe de Justicia John Roberts y varios colegas estaban considerando las reclamaciones de inmunidad de Trump.

Este raro incidente ocurrió meses después de una aparición prematura de una opinión importante sobre el aborto en el sitio web del tribunal y dos años después del revelamiento de una opinión preliminar que revocaba Roe.

"Algo parece estar roto", dijo Lisa Blatt, que frequently argues before the justices.

Roberts enfrenta la presión electoral

Enfrentado a estas presiones, Roberts y sus colegas podrían preferir evitar involucrarse en disputas electorales controvertidas este año.

Hace 24 años, un tribunal diferente liderado por el Jefe de Justicia William Rehnquist emitió un dictamen apresurado de 5-4 en Bush v. Gore, decidiendo efectivamente la elección presidencial para el expresidente George W. Bush.

La difunta jueza Sandra Day O'Connor, que fue fundamental en esa decisión, más tarde expresó su arrepentimiento por la intervención del tribunal.

"Este tribunal debe darse cuenta de que su legitimidad institucional ha sido cuestionada", dijo David Cole, director legal nacional de la ACLU, durante un panel reciente organizado por la Universidad de Georgetown. "Para que intervenga en una elección cerrada y dicte basándose en líneas partidistas para determinar al presidente sería desastroso".

Los abogados republicanos y demócratas ya han presentado múltiples demandas preelectorales, algunas de las cuales podrían utilizarse para impugnar el resultado de las elecciones de noviembre. Sin embargo, también es posible que cualquier caso electoral significativo que llegue a la Corte Suprema el próximo mes lo haga rápidamente y sin previo aviso.

"Es difícil prever cuánta litigation electoral habrá o qué forma tomará", dijo Kannon Shanmugam, un abogado que ha argumentado decenas de casos ante la Corte Suprema. "En ese momento de 2000, nadie preveía Bush v. Gore".

Una sucesión de controversias legales de alto perfil continuará moviéndose a través de los tribunales federales incluso después de que el próximo presidente asuma el cargo. Las nuevas administraciones suelen utilizar la acción ejecutiva para implementar cambios de política rápidos y dramáticos, lo que resulta en apelaciones rápidas. Por ejemplo, el veto de viajes de Trump de países predominantemente musulmanes regresó con frecuencia a la Corte Suprema.

Jackson anticipa sorpresas

Un cambio en la administración presidencial también podría afectar los casos actualmente en la lista de la Corte Suprema. Uno de los casos más esperados de este término, que involucra la controvertida cuestión del cuidado de género, podría estar en riesgo si Trump gana las elecciones. La Corte Suprema acordó considerar un desafío de la administración Biden a una prohibición de cuidado transgender en Tennessee que prohíbe la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad para menores y impone multas a los médicos que violen estas prohibiciones.

Casi la mitad de los estados estadounidenses han implementado prohibiciones de atención de género para menores, según la Alianza de Libertades Civiles.

A pesar de la participación de entidades privadas, un cambio en la postura sobre los asuntos transgénero del Departamento de Justicia recién nombrado podría potencialmente entrelazarse con la audiencia programada del tribunal para este caso, que aún no se ha fijado para argumentos orales.

La Corte Suprema ha intervenido en la próxima elección en varios casos urgentes, dos de los cuales giraban en torno a candidatos independientes que buscaban un lugar en las boletas presidenciales a nivel estatal. En una decisión destacada de agosto, el tribunal declaró inaplicable una parte de los requisitos de identificación del votante de Arizona, pero mantuvo la exigencia de que los votantes potenciales presenten documentación de su ciudadanía antes de registrarse para votar en un formulario de registro estatal.

Durante una entrevista con CBS News en agosto, la jueza Ketanji Brown Jackson esbozó una sonrisa serena cuando se le preguntó sobre su preparación para que la elección se convirtiera en un problema para la Corte Suprema.

"Tan preparada como cualquiera puede estar", respondió.

