El Tribunal Social Federal apoya la importancia médica de la angustia experimentada por las personas transgénero

El Tribunal Social Alemán (BSG) dictaminó en una resolución de octubre que los tratamientos de reasignación de género se consideran un "nuevo método de tratamiento". Es tarea del G-BA, que decide sobre los servicios de atención de salud cubiertos por el seguro obligatorio, evaluar la idoneidad y eficacia de este método. Aunque la transexualidad no se clasifica como una enfermedad, la angustia emocional causada por la disconformidad de género puede tener relevancia médica. Por lo tanto, una reasignación de género puede considerarse como un tratamiento, aunque su aprobación sigue siendo del G-BA.

Esta resolución llevó a varios aseguradores de salud a creer que los individuos trans no podrían reclamar los tratamientos de reasignación de género desde el principio, ya que la transexualidad no se considera una enfermedad. Sin embargo, el BSG desmintió esta afirmación con su nueva resolución, stating that although transgenderism itself is not an illness, the "distress caused by gender incongruence" can have medical relevance.

En este caso específico, el demandante, actualmente de 24 años, inició una reasignación de género de hombre a mujer en marzo. La AOK de Baja Sajonia ya financia la terapia hormonal y el removal de vello con láser. Antes de esto, la persona almacenó su propio semen para su posible uso en la reproducción biológica. Sin embargo, la AOK se negó a cubrir los costos de esta criopreservación.

Según la resolución del BSG, los individuos trans pueden confiar en la protección de la confianza para su continuación de la reasignación de género, independientemente de la evaluación del G-BA, debido al acuerdo inicial de la AOK para comenzar el tratamiento. Esto también se aplica a la criopreservación del semen, siempre y cuando se observen los requisitos legales necesarios. Por ejemplo, los tratamientos de reasignación de género pueden resultar en infertilidad.

Sin embargo, el Tribunal Regional Social de Celle aún tiene que investigar algunas formalidades en este litigio, como verificar si las declaraciones del demandante sobre el inicio de su tratamiento hormonal son precisas.

Esta resolución también aclara que los individuos transgénero pueden buscar protección legal para sus procesos de reasignación de género en curso, incluso si el G-BA aún no ha determinado la idoneidad y eficacia del método. La negativa a cubrir los costos de la criopreservación de semen para individuos transgénero puede ser desafiada bajo esta protección, dado que es un aspecto crucial para preservar sus posibles habilidades reproductivas futuras.

