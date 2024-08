El Tribunal Regional Superior (BGH) confirma la sentencia de un administrador anterior de un campo de concentración.

La condena definitiva de una ex administradora de un campo de concentración por facilitar el asesinato en masa ha sido confirmada por la Corte Federal de Justicia (BGH). La acusada de 99 años, identificada como Irmgard F., fue condenada en 2022 por el Tribunal Regional de Itzehoe a dos años de prisión condicional por complicidad en el asesinato de 10.505 personas y por intento de asesinato de otras cinco.

Esta condena, que podría ser la última en relación con los asesinatos en masa del régimen nazi, se basó en el papel de Irmgard como secretaria en la oficina de comandancia del campo de concentración de Stutthof cerca de Danzig desde junio de 1943 hasta abril de 1945, cuando tenía alrededor de 18 o 19 años. El Tribunal Regional de Itzehoe determinó que las tareas de Irmgard contribuyeron al asesinato sistemático de los internos del campo. Inclusive acciones que podrían parecer benignas pueden ser consideradas complicidad en el asesinato en términos legales.

La defensa de Irmgard argumentó en su apelación que no se pudo probar su intención, alegando que no sabía sobre las atrocidades del campo. También sugirieron que su trabajo no era sustancialmente diferente de su trabajo anterior como cajera de un banco y que simplemente realizó "acciones neutrales" desde su perspectiva. Sin embargo, los jueces del BGH rechazaron estos argumentos.

El BGH estuvo de acuerdo con la evaluación del Tribunal Regional de Itzehoe de que Irmgard brindó apoyo psicológico a los actos asesinos a través de su conformidad. Casi toda la correspondencia relacionada con el campo pasaba por su máquina de escribir.

En general, alrededor de 110,000 personas de 28 países fueron encarceladas en el campo de Stutthof y sus 39 subcampo entre 1939 y 1945, de las cuales casi 65,000 no sobrevivieron.

