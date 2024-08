- El tribunal rechazó la orden de arresto por disparos en Neumünster

Tras un disparo en el estómago en una calle abierta en Neumünster, el tribunal de distrito rechazó una orden de detención solicitada por la fiscalía contra un hombre de 58 años por intento de homicidio. En contra de esto, la fiscalía ha presentado un recurso, dijo la fiscal jefa Birgit Heß a la agencia alemana de prensa. La víctima era un hombre turco de 31 años. La nacionalidad del presunto perpetrador aún no está clara.

El fondo de la disputa del miércoles se dice que son desacuerdos financieros. Según los hallazgos iniciales de los investigadores, había una cita entre los hombres. El de 31 años estaba reportedly standing on a sidewalk when the suspected perpetrator arrived by car. He is said to have shot at the man from the car. It is still unclear, however, whether the driver stopped beforehand or shot while driving past.

Búsqueda del arma

Mientras tanto, los investigadores buscan el arma. Buzos estuvieron en acción en un estanque en el centro de la ciudad por la mañana, como dijo un portavoz de la policía. El hombre de 31 años resultó gravemente herido por un disparo en el estómago. Fue llevado a un hospital después del incidente y ya no está en estado crítico, según declaraciones anteriores de la fiscalía. El presunto perpetrador huyó después del incidente pero luego se entregó a la policía.

Lea también: