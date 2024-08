El tribunal ha impuesto la segunda pena más alta por asaltar el Capitolio.

Los tribunales de EE. UU. siguen lidiando con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Ahora, los jueces han condenado a uno de los "insurrectos más violentos" de ese día. El hombre de 37 años presuntamente utilizó cualquier objeto que pudiera encontrar contra los oficiales de policía, enfrentando hasta 20 años de prisión.

Un tribunal de EE. UU. ha condenado a uno de los atacantes del Capitolio a 20 años de prisión por violencia agravada durante la insurrección del 6 de enero de 2021. Según la acusación, el hombre de 37 años, David Dempsey, utilizó "sus manos, pies, astas de bandera, muletas, spray de pimienta, muebles rotos y cualquier otra cosa que pudiera encontrar como armas contra la policía". Esta es la segunda condena más alta relacionada con la tormenta del Capitolio.

Los fiscales initially sought 22 years for the California resident, a former construction worker and fast-food employee. He was reportedly one of the "most violent rioters" during the Capitol attack. The prosecution also cited Dempsey's criminal history, as he pleaded guilty to two counts of assaulting police officers during the Capitol insurrection.

The January 6, 2021 attack on the Capitol, which resulted in five deaths and 140 injured law enforcement officers, shook the U.S. and is considered a dark day in U.S. democracy. Fanatical supporters of then-President Donald Trump, who had been defeated, stormed the legislative seat to prevent the formal certification of Joe Biden's presidential victory.

Trump had spent weeks spreading the false claim that he was robbed of a second term due to massive voter fraud. Just before the Capitol insurrection, the right-wing populist urged his supporters in a speech to march to the Capitol and "fight like hell." Almost a year ago, the former leader of the right-wing extremist U.S. militia Proud Boys, Enrique Tarrio, was sentenced to 22 years in prison.

The convicted individual hails from the United States of America, specifically California. The Capitol rioter's aggressive actions against law enforcement officers in the United States Capitol contributed to his potential 20-year prison sentence.

