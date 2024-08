El Tribunal Federal confirma la condena del anterior administrador del campo de concentración

El veredicto final en el juicio de una antigua secretaria de un campo de concentración por ayudar y encubrir asesinatos en masa ha sido confirmado por el Tribunal Federal Superior (BGH). A la mujer de 99 años se le impuso una condena condicional de dos años. Esto podría ser el último juicio penal por la prosecution de atrocidades nazis.

La 5ª Sala Penal del BGH en Leipzig desestimó el recurso de la acusada contra la sentencia del Tribunal Regional de Itzehoe. El tribunal encontró a Irmgard F. culpable de ayudar y encubrir el asesinato de 10.505 personas y tentativa de asesinato en cinco casos. Su condena ahora es oficial.

Se cree que este caso es el último juicio penal por la prosecution de asesinatos en masa nazis. Irmgard F. trabajó como dactilógrafa en la oficina de mando del campo de concentración de Stutthof cerca de Danzig desde junio de 1943 hasta abril de 1945, a la edad de 18 o 19 años. Al realizar sus funciones, ayudó a los líderes del campo en la ejecución sistemática de los presos, según el tribunal regional. Inclusive actividades aparentemente de apoyo pueden considerarse como ayuda y encubrimiento de asesinato.

La defensa presentó un recurso

La defensa de Irmgard F. presentó un recurso. El BGH celebró audiencias orales sobre esto a finales de julio. Los abogados de la defensa argumentaron que no se pudo probar la intención en contra de la mujer. No había evidencia de que supiera sobre las actividades del campo. Además, su papel como dactilógrafa no era significativamente diferente de su trabajo anterior en un banco. Ella vio sus acciones como neutrales.

Los jueces federales no estuvieron de acuerdo. El BGH confirmó la evaluación del Tribunal Regional de Itzehoe de que Irmgard F. brindó apoyo psicológico al asesinato a través de su disposición a servir. Casi toda la correspondencia del campo pasó por sus manos.

Entre 1939 y 1945, alrededor de 110.000 personas de 28 países fueron encarceladas en el campo de Stutthof y sus 39 subcampamentos, según los Archivos de Arolsen. Aproximadamente 65.000 no sobrevivieron.

La defensa argumentó durante las audiencias de recurso que la intención de Irmgard F. en ayudar al campo de concentración no se probó y no tenía conocimiento de las actividades del campo. Sin embargo, el BGH mantuvo que el papel de Irmgard F. como dactilógrafa en la oficina de mando del campo de concentración de Stutthof, donde manejó la mayoría de la correspondencia, ayudó y encubrió la ejecución sistemática de los presos, confirmando así la condena por crímenes de campo de concentración.

Lea también: