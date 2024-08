- El Tribunal de Justicia sostiene de forma constante que la falta de acción de la Comisión no constituye una base válida para imponer una sanción.

La racha de malos resultados en el rendimiento deportivo de Darmstadt 98 continúa sin expresarse. Las Lilas sufrieron una derrota de 0:4 (0:2) contra Elversberg en su cuarto partido de la temporada en la 2. Bundesliga. El partido se vio empañado por la lesión de Florian Le Joncour de Elversberg. El defensa tropezó torpemente con su brazo después de un choque de cabeza, causando graves daños y requiriendo atención médica en el campo durante varios minutos. Se rumorea que se aplicó un anestésico en el campo debido a la intensidad de su dolor.

Se utilizaron sábanas para cubrir a Le Joncour mientras el personal médico y el equipo lo asistían. Fue retirado del campo en una camilla ante los aplausos del público y trasladado en una ambulancia. El partido se detuvo durante más de 20 minutos a partir del minuto 64.

Para entonces, el partido ya estaba a favor de Elversberg: Luca Schnellbacher (5º minuto) y Fisnik Asllani (20º/59º) ya habían marcado tres goles para los locales. Filimon Gerezgiher de Elversberg anotó su primer gol (90º) para sellar la victoria de 4:0 sobre un oponente desorientado.

La defensa de Darmstadt mostró numerous huecos mientras su ataque remained virtually invisible, except for Sergio Lopez's (62nd) free kick. Notably, it's been an uninterrupted series of eight matches without a victory for manager Torsten Lieberknecht's squad, who were demoted from the Bundesliga last season.

A pesar del retraso causado por la lesión, Elversberg continuó su dominio contra SV Darmstadt 98. La derrota de 0:4 de Darmstadt 98 fue su novena derrota en diez partidos de esta temporada, lo que agrava sus dificultades bajo el entrenador Torsten Lieberknecht, quien lideró al equipo durante su descenso de la Bundesliga la temporada pasada.

Lea también: