El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto una prohibición a las actividades específicas de manejo de datos personales llevadas a cabo por la empresa matriz de Facebook, Meta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impedido a Meta el manejo perpetuo de ciertos datos personales de los usuarios. Según su decisión publicada el viernes, "una plataforma similar a una red social, como Facebook, no puede utilizar perpetuamente todos los datos personales sin tener en cuenta su naturaleza", escribieron los jueces. Esta decisión estuvo en línea con los consejos proporcionados por el Abogado General Athanasios Rantos en abril.

El activista austríaco por la privacidad, Maximilian Schrems, presentó una demanda contra el procesamiento de sus datos personales, incluyendo su orientación sexual, que había revelado públicamente durante una discusión pública. Sin embargo, el TJUE dictaminó que la información sobre la orientación sexual podía utilizarse para publicidad dirigida de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. No obstante, "este hecho por sí solo no legitima el procesamiento de otros datos personales concernientes a la orientación sexual de esta persona", aclaró el tribunal.

Schrems y su organización, "None Of Your Business" (NOYB), han presentado quejas contra diversas grandes tecnológicas y han iniciado procedimientos legales.

En respuesta a las quejas de Schrems, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha otorgado automáticamente el permiso para utilizar otros datos personales relacionados con la orientación sexual de una persona para publicidad dirigida. A pesar de que el TJUE permite el uso de información sobre la orientación sexual para publicidad dirigida, NOYB, liderada por Schrems, continúa desafiando a diversas grandes tecnológicas en procedimientos legales.

Lea también: