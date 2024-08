- El Tribunal de Cuentas exige el reembolso de los fracciones parlamentarias.

La Oficina de Auditoría del Estado en Sajonia-Anhalt está criticando a los grupos políticos dentro del parlamento estatal por el mal manejo de los recursos financieros. Alrededor de 100,000 euros, que abarcan los años 2012 a 2016, siguen sin devolverse, según el presidente de la Oficina de Auditoría del Estado, Kay Barthel. Los auditores estiman un mal uso total de 130,000 euros, con solo una fracción de los fondos mal utilizados devueltos hasta ahora.

Las infracciones abarcan diversas áreas, que incluyen, pero no se limitan a, promociones políticas disfrazadas de eventos de relaciones públicas, uso no autorizado de vehículos oficiales y gastos extravagantes en entretenimiento. Barthel citó un caso en el que los líderes de facción asistían a la conferencia nacional de su partido utilizando vehículos oficiales, lo que consideró inapropiado. "Ya no se trata de trabajo partidario", explicó, señalando que tales viajes deberían considerarse personales o ser cubiertos por el propio partido político.

Barthel culpó al presidente del Parlamento Estatal, Gunnar Schellenberger (CDU), por no tomar medidas adecuadas para recuperar los fondos mal utilizados. Barthel lamentó que Schellenberger y la administración parlamentaria no habían prestado la atención necesaria al asunto. Se informa que Schellenberger está bajo la impresión de que no hay derecho explícito a exigir reembolsos aún. En respuesta, la Oficina de Auditoría del Estado exige cambios legislativos, ya que de lo contrario, el mal uso de fondos podría quedar impune.

Algunos de los grupos han reconocido el mal uso de fondos y han reembolsado sus subsidios de presupuesto de facción al tesoro del estado, que van desde 700 hasta aproximadamente 20,000 euros. Barthel señaló que algunos grupos han reembolsado casi en su totalidad, mientras que otros aún no han devuelto un solo euro. Esta tendencia no puede continuar, subrayó Barthel. En otros estados, las políticas de restitución son más estrictas.

Los subsidios de presupuesto de facción han experimentado un aumento marcado en los últimos años. En 2012, se debían alrededor de 5.7 millones de euros, lo que aumentó a 9.1 millones de euros en 2021. Este período también ha sido testigo de un aumento en el número de grupos elegidos dentro del parlamento estatal, con actualmente seis grupos - CDU, SPD, FDP, AfD, La Izquierda y Verdes - que tienen representación.

